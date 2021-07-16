Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı; anne- kız yaralandı
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Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı; anne- kız yaralandı

Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı; anne- kız yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Hasan Bozbey - Haberler | Güncel

BURSA'da otomobil ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada Elif Ulupınar (34) ile kızı Ebru Ulupınar (12) yaralandı.

BURSA'da otomobil ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada Elif Ulupınar (34) ile kızı Ebru Ulupınar (12) yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Orhangazi'ye bağlı Gemiç Mahallesi'nde meydana geldi. Nihat Ulupınar (35) yönetimindeki 16 ACK 7567 plakalı otomobil, ara yoldan çıkan Hayati Pekdaş (52) idaresindeki Kamil Koç firmasına ait 16 S 7567 plakalı servis minibüsü ile çarpıştı. Kazada Nihat Ulupınar'ın eşi Elif ile kızı Ebru Ulupınar yaralandı.İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.


Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı; anne- kız yaralandı
Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı; anne- kız yaralandı
Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı; anne- kız yaralandı
Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı; anne- kız yaralandı
Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı; anne- kız yaralandı
Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı; anne- kız yaralandı
Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı; anne- kız yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Bozbey

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