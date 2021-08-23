Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
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Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çorum'da bir servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Çorum'da bir servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaza, İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İnönü Caddesi istikametinden Ankara yolu istikametine seyir halinde olan Yüksel K. yönetimindeki 19 S 0134 plakalı servis minibüsü hastane kavşağına geldiği sırada karşı yöne geçmeye çalışan Haydar K. yönetimindeki 19 KB 232 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüs devrilerek sürüklendi. Kazada sürücülerin yanı sıra Leyla E., Seda M., Tuğçe A. ile ismi öğrenilemeyen 4 kişi daha yaralandı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAZA ANI KAMERADA

Kazanın meydana geldiği kavşakta sık sık kazaların yaşandığını dile getiren vatandaşlar, hastane kavşağında bulunan trafik lambalarında düzenleme yapılmasını istedi.

Öte yandan kaza anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde servis minibüsünün kavşağa yaklaştığı sırada otomobilin karşıya geçmeye çalıştığı, sağa sola manevra yapan servis aracının otomobile çarptıktan sonra devrilip sürüklendiği görülüyor.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(Tugay Göktürk - Muhammed Muttalip Yalçın/İHA)

Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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