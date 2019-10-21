Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Erzurum'da servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

21.10.2019 17:48
Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Erzurum'da servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre, kaza Erzurum-Çat karayolunda meydana geldi. Abdulbari Ç.'nin kullandığı 25 D 0784 plakalı servis minibüsü ile sürüsü belirlenemeyen 23 K 2365 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.


Kazada yaralanan Abdulbari Ç., Cumali A., Ahmet A. ve Sami U. olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (1)
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.