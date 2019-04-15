Servis Minibüsü ile Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

ADIYAMAN'da öğrenci servis minibüsü ile çarpışan otomobilin sürüsü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Yıldırım'ın kullandığı 02 S 0115 plakalı öğrenci servis minibüsü ile Ahmet Avcı'nın kullandığı 23 HF 785 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan otomobil sürücüsü Avcı'yı, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Avcı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - Adıyaman

Kaynak: DHA