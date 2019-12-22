Servis minibüsü, halk otobüsü ile otomobile çarptı: 5 yaralı

22.12.2019 09:08 | Son Güncelleme: 22.12.2019 09:08

ANKARA'da sürücüsünün kırmızıda geçtiği iddia edilen servis minibüsü, özel halk otobüsü ile otomobile çarptı. Kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece Sincan ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Kavşakta kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen Sıddık O. yönetimindeki 06 C 4389 plakalı servis minibüsü, 06 BJP 527 plakalı özel halk otobüsü ile sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 06 BJS 914 plakalı otomobile çarptıktan sonra devrildi. Kazada, minibüs şoförü Sıddık O. ile özel halk otobüsünde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaynak: DHA

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Hasar gören araçlar ise çekiciyle otoparka kaldırıldı.