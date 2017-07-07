Servis Minibüsleri Çarpıştı: 4 Yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde servis minibüslerinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, 4 Eylül Mahallesi İsmet İnönü Caddesi üzerinde meydana gelen kazada ilçe merkezine seyir halinde olan Ramazan G. (59) idaresindeki 11 DC 096 plakalı servis minibüsü önünde seyir halinde olan Bahattin D. (60) idaresindeki servis minibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç sürücüleri ile birlikte minibüslerde yolcu olarak bulunan Rüveyda S.(28) ve Ali K. (52) yaralandı. Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK