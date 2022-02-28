Servis minibüsleri çarpıştı: 11 yaralı

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde iki servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Kaza, Germencik ilçe merkezi Atatürk Caddesi üzerinde sabah saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.G. (44) yönetimindeki 09 P 2591 plakalı servis minibüsü, aynı yönde ilerleyen A.S. (42) yönetimindeki içerisinde Aydın Büyükşehir Belediyesi personellerini taşıyan 09 ABH 861 plakalı minibüsle çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada büyükşehir servis minibüsü şoförü A.S. ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Y.M., G.Y.,A.Y., H.Y., Y.Ö., S.E., Z.Ö, F.K., N.E. ve N.I. isimli personeller yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aydın'daki hastanelere kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Onur Durmuş/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel