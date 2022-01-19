SERVİS MİDİBÜSÜ TREN YOLUNA DEVRİLDİ 15 YARALI - Haberler
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SERVİS MİDİBÜSÜ TREN YOLUNA DEVRİLDİ 15 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KIRIKKKALE'de işçileri taşıyan midibüsün, sürücüsünün kontrolünden çıkarak tren yoluna devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 15 kişi yaralandı.

KIRIKKKALE'de işçileri taşıyan midibüsün, sürücüsünün kontrolünden çıkarak tren yoluna devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 15 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Millet Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 71 S 0281 plakalı midibüs, kontrolden çıkarak yoldan yaklaşık 3 metre aşağıdaki tren yoluna devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale kaza yerinde yapıldı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, sedyelerle ambulanslara taşınarak çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SERVİS MİDİBÜSÜ TREN YOLUNA DEVRİLDİ 15 YARALI

SERVİS MİDİBÜSÜ TREN YOLUNA DEVRİLDİ 15 YARALI

SERVİS MİDİBÜSÜ TREN YOLUNA DEVRİLDİ 15 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Midibüs, Kaza, Güncel, Haber

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