Servis midibüsü mobilya mağazasına girdi: 12 yaralı
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Servis midibüsü mobilya mağazasına girdi: 12 yaralı

Servis midibüsü mobilya mağazasına girdi: 12 yaralı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'de gece vardiyasından çıkan işçileri evlerine götüren servis midibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu mobilya mağazasına daldı.

İZMİR'de gece vardiyasından çıkan işçileri evlerine götüren servis midibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu mobilya mağazasına daldı. Kazada sürücü ile birlikte 12 kişi yaralandı. 

Kaza, saat 00.30 sıralarında Buca ilçesine bağlı İnönü Mahallesi 677 sokakta meydana geldi. Bir fabrika çalışan 16-24 vardiyasından çıkan işçileri taşıyan Mustafa Pakdemirli yönetimindeki 35 S 87139 plakalı servis midibüsü, Karabağlar'dan Buca yönüne giderken kontrolden çıktı. Sürücü Pakdemirli'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs kaldırıma çıkarak, mobilya mağazasına girdi. Mağaza ve binada hasara neden olan midibüste bulunan 11 işçi ile şoför Pakdemirli yaralandı.

BİNA SAKİNLERİ DEPREM KORKUSUYLA YATAKLARINDAN KALKTIBu sırada çarpışmanın şiddetiyle binada oturanlar ise yaşanan sarsıntı nedeniyle deprem olduğunu zannederek yatakların kalktı. Kaza olduğunu anlayan apartman sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada evlerinden çıkan bina sakinleri yaralıları midibüsten çıkardı. Olay yerine gelen polisler kaza yerine güvenlik şeridi çekti. ilk tedavileri olay yerinde yapılan yaralılardan 4'ü Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine, 2 kişi Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 2 kişi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma hastanesine, 1 kişi Dokuz Eylül Hastanesi ve 3 kişi ise Buca Seyfi Demirsay Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine sevk edildi. 

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.


Servis midibüsü mobilya mağazasına girdi: 12 yaralı
Servis midibüsü mobilya mağazasına girdi: 12 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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