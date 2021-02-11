Servis midibüsü ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
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Servis midibüsü ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

11.02.2021 21:03 | Son Güncelleme: 11.02.2021 21:08

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde işçi servis midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde işçi servis midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Esentepe Mahallesi Nalçık Bulvarı'nda, sürücüleri öğrenilemeyen 06 KMG 17 plakalı otomobil ile 38 P 1763 plakalı servis midibüsüne çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile servis midibüsü devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Servis midibüsü ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Servis midibüsü ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Servis midibüsü ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Servis midibüsü ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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