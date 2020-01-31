Servis midibüsü devrildi: 2 yaralı
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Servis midibüsü devrildi: 2 yaralı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde servis midibüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

31.01.2020 16:14 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:16
Servis midibüsü devrildi: 2 yaralı

'ın ilçesinde servis midibüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Bahattin Özdek (45) idaresindeki 46 E 1283 plakalı servis midibüsü, Binali Yıldırım Bulvarı'nda kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki elektrik direğine çarpıp devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile midibüsteki Nurullah Kala 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Servis midibüsü devrildi: 2 yaralı
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