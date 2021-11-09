Servis midibüsü dere yatağına uçtu: Çok sayıda yaralı var - Haberler
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Servis midibüsü dere yatağına uçtu: Çok sayıda yaralı var

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Servis midibüsü dere yatağına uçtu: Çok sayıda yaralı var Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde servis midibüsü dere yatağına uçtu.

ÇAYIROVA, KOCAELİ (İHA) - Servis midibüsü dere yatağına uçtu: Çok sayıda yaralı var

KOCAELİ - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde servis midibüsü dere yatağına uçtu. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralıların olduğu öğrenildi.

Kaza, Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. İçinde yolcuların bulunduğu servis midibüsü dere yatağına uçtu. Çok sayıda kişi yaralanırken, kaza yerine ambulanslar sevk edildi.

Ekiplerin kaza yerindeki müdahalesi sürüyor.

Servis midibüsü dere yatağına uçtu: Çok sayıda yaralı var

Servis midibüsü dere yatağına uçtu: Çok sayıda yaralı var

Servis midibüsü dere yatağına uçtu: Çok sayıda yaralı var

İhlas Haber Ajansı / Hakan Öztürk - Son Dakika Haberleri
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