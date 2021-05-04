SERVİS MİDİBÜSÜ, BARİYERLERE ÇARPIP DEVRİLDİ 3'Ü AĞIR, 20 YARALI
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SERVİS MİDİBÜSÜ, BARİYERLERE ÇARPIP DEVRİLDİ 3'Ü AĞIR, 20 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'nın Gemlik ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan servis midibüsü, bariyerlere çarpıp devrildi.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan servis midibüsü, bariyerlere çarpıp devrildi. Kazada, 3'ü ağır, 20 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Gemlik Serbest Bölge yolunda meydana geldi. Kent merkezinden ilçedeki bir fabrikaya işçi taşıyan İbrahim S. yönetimindeki 16 S 2837 servis midibüsü, kontrolden çıkıp bariyerlere çarparak yan yola devrildi. Kazada, 3'ü ağır, 20 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

SERVİS MİDİBÜSÜ, BARİYERLERE ÇARPIP DEVRİLDİ 3'Ü AĞIR, 20 YARALI
SERVİS MİDİBÜSÜ, BARİYERLERE ÇARPIP DEVRİLDİ 3'Ü AĞIR, 20 YARALI
SERVİS MİDİBÜSÜ, BARİYERLERE ÇARPIP DEVRİLDİ 3'Ü AĞIR, 20 YARALI
SERVİS MİDİBÜSÜ, BARİYERLERE ÇARPIP DEVRİLDİ 3'Ü AĞIR, 20 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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