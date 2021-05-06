SERVİS KAZASINDA ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

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Antalya'da Antalya Bilim Üniversitesi'nin servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan Nurcan Kırıcı (52) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Antalya'da Antalya Bilim Üniversitesi'nin servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan Nurcan Kırıcı (52) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Aynı kazada Yakup Calkurt hayatını kaybetmiş, 8 kişi yaralanmıştı. Kaza, 21 Nisan günü akşam saatlerinde Döşemealtı ilçesinde meydana geldi. Erdoğan Y. idaresindeki 07 DFZ 27 plakalı üniversitenin servis minibüsü, Fatih Sultan Caddesi ile Turgut Özal Caddesi'nin kesiştiği kavşakta sürücüsü belirlenemeyen 34 CVD 219 plakalı otomobille çarpışmıştı. Kazada minibüs yolcusu Yakup Calkurt hayatını kaybetmiş, 8 kişi yaralanmıştı. Kaza sonrası Konyaaltı ilçesindeki özel bir hastanede tedaviye alınan Nurcan Kırıcı, yoğun bakımdaki 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Kırıcı'nın Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülen cenazesi, eşi Mehmet, kızları Eda ve Seda tarafından alındı. Cenazenin Gaziantep'te toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı