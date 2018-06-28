Servis Elemanının Sipariş Götürdüğü Adreste Bıçaklandığı İddiası

Gaziantep'te kebapçıda servis elemanı olarak çalışan genç, tartıştığı kişi veya kişilerce bıçaklanarak hayatını kaybetti.

İddiaya göre, babasına ait kebapçıda çalışan Osman Dal (24), sipariş üzerine Mimar Sinan Mahallesi'ndeki adrese kebap götürdü.

Adrestekiler ile Dal arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda bıçakla yaralanan Dal, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayan Dal'ın cesedi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı veya zanlılarının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.