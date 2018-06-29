Servis Elemanını Bıçaklayan Zanlı Yakalandı

Gaziantep'te kebapçıda servis elemanı olarak çalışan genci öldüren zanlı yakalandı.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, sipariş üzerine gittiği Mimar Sinan Mahallesi'ndeki adreste Osman Dal'ı (24) öldüren A.K. isimli şüpheli sorgusunda, olayı kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf etti.

Zanlı Emniyetteki işlemlerin ardından Adliyeye sevk edildi.

Olay

Gaziantep'te babasına ait kebapçıda servis elemanı olarak çalışan Osman Dal, sipariş üzerine gittiği Mimar Sinan Mahallesi'ndeki adreste yaşanan tartışma sonucu bıçaklanarak hayatını kaybetmişti.