"Servis", CANAL+'ın "Kısaların En İyisi" programına seçildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

"Servis", CANAL+'ın "Kısaların En İyisi" programına seçildi

04.11.2020 14:31 | Son Güncelleme: 04.11.2020 14:34

Ramazan Kılıç'ın yazıp yönettiği "Servis", CANAL+'ın "Kısaların En İyisi" programına seçildi.

Ramazan Kılıç'ın yazıp yönettiği "Servis", CANAL+'ın "Kısaların En İyisi" programına seçildi.

Bugüne dek Clermont-Ferrand, Odense, Black Nights ve Leeds'in de aralarında olduğu Oscar sertifikalı uluslararası kısa film festivallerinde yarışan ve 80'den fazla festivalde gösterilerek 12 ödülün sahibi olan "Servis", abone sayısı 20 milyonu aşan kanalda bugünden başlayarak bir yıl boyunca izlenebilecek.

"Penaber", "Miğfer" ve "Depo İşçileri" adlı kısa filmleriyle tanınan Ramazan Kılıç'ın yapımcılığını da üstlendiği film Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sinema Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle çekildi.

Anadolu'daki bir köy okuluna yeni atanmış olan bir kadın öğretmenin hiç araç kullanmayı bilmediği halde öğrencilerin okula daha rahat gidebilmeleri için servis şoförlüğü yapmaya karar vermesini konu alan filmin başrollerini Ezgi Ay, Muttalip Müjdeci, Hüseyin Yıkılmaz ve Doğan Dağ'ın paylaştı.

Betül Durdu'nun uygulayıcı yapımcılığında çekimleri Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde gerçekleşen filmin görüntü yönetmenliğini Dilşat Canan, kurgusunu da Abdullah Enes Ünal üstlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı

İlgili Haberler

YİMER 157, 'En İyi Acil Servis Hizmetleri'nde altın madalya kazandı
YİMER 157, "En İyi Acil Servis Hizmetleri"nde altın madalya kazandı
Turkish Cargo, Avrupa'nın en iyi hava kargo markası seçildi
Turkish Cargo, Avrupa'nın en iyi hava kargo markası seçildi
TEI 'Dünyada kadın çalışanlara en çok değer veren şirket' seçildi
TEI "Dünyada kadın çalışanlara en çok değer veren şirket" seçildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Burak Özçivit Birkan Sokullu Oktay Kaynarca
Spor Ali Koç Eddie Newton Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Daha Fazla İzmir Deprem Joe Biden Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Servis", CANAL+'ın "Kısaların En İyisi" programına seçildi - Odense
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.11.2020 14:42:50. #1.14#
title