03.11.2019 13:31

Servis beklerken 21 yerinden bıçaklayan eski eşini tinerci zannetti

Pencereden bakan 10 yaşındaki oğlunun önünde bıçaklanan anne ilk duruşma öncesi tedirgin

21 bıçak darbesine rağmen hayata tutunan anne, "Hala korku içindeyim"

50 gün önce eski eşi tarafından evinin önünde 21 yerinden bıçaklanarak öldürülmek istenen Ayşe Seyidoğlu, günlük hayatına geri döndü

Ayşe Seyidoğlu:

" Beni hiçbir şey söylemeden arkamdan yaklaşıp bıçaklayan kişinin önce tinerci olduğunu düşündüm"

"Onun içeriden çıkması yeniden aynı şeyleri yapacak olması, beni öldürmeye çalışmasının korkusunu yaşıyorum"

ANTALYA - Antalya'da 50 gün önce durakta beklerken önce tinerci zannettiği eski eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan ve pencereden bakan 10 yaşındaki oğlunun gözü önünde 21 yerinden bıçaklanarak öldürülmek istenen Ayşe Seyidoğlu, günlük hayatına geri dönerken hala yaşadıklarının etkisini etkisini üzerinden atamadı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen eski eşin önümüzdeki hafta yapılacak ilk duruşması öncesi 4 çocuk annesi Seyidoğlu'na sivil toplum derneklerinden destek geldi.

Muratpaşa ilçesinde, geçtiğimiz 13 Eylül günü eski eşi tarafından 21 yerinden bıçaklanarak ölümden dönen 4 çocuk annesi Ayşe Seyidoğlu, kısa süre önce günlük hayatına geri döndü. Yeniden Karayolları Bölge Müdürlüğü'ndeki işinde çalışmaya başlayan Ayşe Seyidoğlu'nun gözlerinde hem mutluluk hem de korku vardı. 30 yıllık evliliği boyunca hep şiddet ve hakarete maruz kalan Seyidoğlu, kendisini acımadan bıçaklayan eski eşinin ömür boyu cezaevinde kalmasını istedi.

Duruşmaya sayılı gün kala Seyidoğlu'nu evinde, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Antalya Şubesi, Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği Antalya Şubesi, Aile Danışmanları Derneği temsilci ve üyeleri tarafından ziyaret edildi. Seyidoğlu'nu, ziyaret edenlerin çoğunluğunun erkeklerden oluştuğu görüldü.

"Tinerci olduğunu düşündüm"

4 çocuk anne Ayşe Seyidoğlu, olayın 13 Eylül'de olduğunu hatırlattı. Olay günü çöpü atmak için çöp konteynerine geldiğini ifade eden Seyidoğlu, " Sonra bir el ağzımı tuttu, kim olduğunu bilmiyordum. 5,6 bıçak yedikten sonra arkamı döndüm. Tinerci olduğunu düşündüm. Eski eşim olduğunu anladım. Halen devam ediyordu bıçaklamaya. Sonra boğazımı kaldırdı ve boğazımı kesmeye çalıştı. Elini indirdim. Beni yere itti ve defalarca bıçakladı. Şuanda korku içerisindeyim 21 bıçak darbesi var. Halen etkisinin altındayım. O esnada sadece şehadet getiriyordum, 'öldüm' dedim. Yere düştüğümde bağırdım, çocuklarım aklıma geldi. 10 yaşındaki oğlum pencereden izliyordu. 'Alperen' diye bağırdım. Benim olduğumu bilsin diye. Çocuk hemen, 'annemi bıçaklıyor' diye bağırmış. Diğer oğlum sağlık çalışanı. O koşa koşa indi. İlk müdahalemi o yaptı. O esnada servis bekliyordum. Servis geldi, arkadaşlar indiler. Çöpün üzerindeydim. Yan tarafa çektiler ve müdahale ettiler."

"Korkularım devam ediyor"

Korkularının hala devam ettiğini altını çizen Seyidoğlu, "Her çıktığımda tekrar gelecek ve aynı şeyleri yapacak korkusu var. Çocuklarım da korkuyor" dedi. Ayşe Seyidoğlu, kendisini 21 yerinden bıçaklayan eski eşinin cezaevinden çıkmamasını istediğini ifade ederek, olay günü eski eşinin kendisini kasten öldürmek için evinin bulunduğu noktaya geldiğini kaydetti.

Çok acılar çektiğini dile getiren 4 çocuk annesi Seyidoğlu, "Artık üstümden atmaya çalışıyorum. Buradaki arkadaşlar, çevre, dernekler çok yardımcı oldular. Herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Bana destek verdiler. Destek vermeye devam edeceklerini de biliyorum. Akrabalarım da aynı şekilde. Allah'a şükürler olsun yardımcı oldular. Yaralarım da iyileşmeye başladı. Sadece onun tekrar içeriden çıkması yeniden aynı şeyleri yapacak olması, öldürmeye çalışması korkusunu yaşıyorum" diye konuştu.

"Amacı çalışmamak, para yemekti"

Eski eşinin emniyetteki ifadesini anlatan Seyidoğlu, şu ifadeleri aktardı: " İfadesinde, 'Ben eşimin yanına gittim konuşmak için. Benimle tartıştı, o yüzden sinirlendim ve vurdum' demiş. Böyle bir şey yok. Ben kim olduğunu bile bilmiyordum. Ağzımı tuttu ve bıçakladı. Ne olduğunu ve kim olduğunu bilmiyordum. Arkamı döndüğümde kim olduğunu gördüm. Eşim bu zamana kadar hiç çalışmadı. Hep ben çalıştım. Adam rahatlığa alışmış. Benim maaş kartım onun cebindeydi. Gidip aydan aya parayı çekiyordu. Amacı çalışmamak, para yemekti. Başka da bir sıkıntımız yoktu"

Başından geçen olayın kendisini daha da hırslandırdığını belirten Ayşe Seyidoğlu, "En büyük başarılara adım atmaya adayım. Yeni planlar ve yeni hedeflerim var. İnşallah onları da başarırım" dedi.

"Kadın haklarını savunmadan yanayız"

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Derneği Başkanı İlyas Daştan, amaçlarının travma sonrası aile bireylerine psikolojik destek konusunda yardımcı olmak olduğunu söyledi.

Vermek istedikleri mesaja değinen Daştan, "Kadına şiddeti uygulayan cinsiyet erkek. Burada toplumsal cinsiyet rollerinde bir sıkıntı olduğunu düşünüyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ilgili ülkemizde bir yaygınlık kazandırılmadığı sürece şiddetle devam edecektir. İlkokulda, ortaokulda ve lisede toplumsal cinsiyet rolleriyle ilgili dersler verilmesi gerekir, bizim asıl amacımız budur. Ama günümüzde bundan kaçınıldığını görüyoruz. Kadın erkek eşitliğinde kadın haklarını savunmadan yanayız. Erkekler olarak da kadına şiddetin karşısındayız. Şiddet uygulayan hiç bir erkeği desteklemiyoruz. Bu kadın harekatında erkekler olarak da varız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA