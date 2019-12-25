: Servis bakım alanında çıkan yangında 6 araç kullanılamaz hale geldi

25.12.2019 06:31 | Son Güncelleme: 25.12.2019 06:33

İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan yangında 6 araç kullanılamaz hale geldi.

Aydınlık Caddesi'nde bulunan servis bakım alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangının araçlara sıçramasıyla 1 tır, 2 minibüs ve 3 otobüs yanmaya başladı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, zaman zaman patlamaların meydana geldiği yangını yaklaşık bir saatte söndürdü. Araçlar kullanılamaz hale gelirken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu