Servis bakım alanında çıkan yangında 6 araç kullanılamaz hale geldi
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Servis bakım alanında çıkan yangında 6 araç kullanılamaz hale geldi

İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan yangında 6 araç kullanılamaz hale geldi.

25.12.2019 06:31 | Son Güncelleme: 25.12.2019 06:33

'in ilçesinde çıkan yangında 6 kullanılamaz hale geldi.

Aydınlık Caddesi'nde bulunan servis bakım alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangının araçlara sıçramasıyla 1 tır, 2 minibüs ve 3 otobüs yanmaya başladı.

Durumun verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, zaman zaman patlamaların meydana geldiği yangını yaklaşık bir saatte söndürdü. Araçlar kullanılamaz hale gelirken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Servis bakım alanında çıkan yangında 6 araç kullanılamaz hale geldi
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