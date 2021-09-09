Servis araçlarına sıkı denetim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Servis araçlarına sıkı denetim

Servis araçlarına sıkı denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da jandarma tarafından yapılan uygulamada, 38 servis sürücüsüne 22 bin 381 TL idari yaptırım cezası uygulandı.

Malatya'da jandarma tarafından yapılan uygulamada, 38 servis sürücüsüne 22 bin 381 TL idari yaptırım cezası uygulandı.

Çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik olarak okul çevreleri ile servis araçlarının denetimi gerçekleştirildi.

Jandarma tarafından gerçekleştirilen uygulama sonucu, 2 bin 165 şahıs sorgulanarak, 987 araç ve 190 umuma açık işyeri kontrol edildi. Çeşitli suçlardan aranan 5 şahıs yakalanarak gerekli idari ve adli işlemler yapıldı. Pandemi izolasyon kurallarına uymayan 1 şahsa 3 bin 469 TL ceza kesildi.

Servis araçlarının denetimine yönelik olarak yapılan uygulamada 38 sürücüye 22 bin 381 TL idari yaptırım cezası uygulandı. 7 araç trafikten men edildi. - MALATYA

Servis araçlarına sıkı denetim
Servis araçlarına sıkı denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Mesleği yaşatmak için sosyal medya üzerinden bulup işe aldığı çırak, dükkanı soyup kaçtı
Mesleği yaşatmak için sosyal medya üzerinden bulup işe aldığı çırak, dükkanı soyup kaçtı
İki arkadaştan birinin başı bedeninden ayrıldı! Korkunç kaza anbean kameralarda
İki arkadaştan birinin başı bedeninden ayrıldı! Korkunç kaza anbean kameralarda
Yoldan geçen gence çarptı, aracın frenleri tutmayınca bir de ezdi
Yoldan geçen gence çarptı, aracın frenleri tutmayınca bir de ezdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Meral Akşener Yevgeniy Ziniçev Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Ece Üner Hande Erçel Yıldız Tilbe
Spor Ozan Tufan Çağdaş Atan Şenol Güneş Ünal Karaman Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Servis araçlarına sıkı denetim - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 15:12:47. #1.15#

title