Servis araçlarına droneli denetim

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından "Okul Önlerinde ve Okul Servis Araçlarına" yönelik, droneli denetim yapıldı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı içerisinde planlanan "Okul Önlerinde ve Okul Servis Araçlarına" yönelik, servis güzergahlarını takip edip etmedikleri, öğrenci indirme ve bindirme kurallarına riayet edip etmedikleri, hız kuralları ve öğrenci haricinde yolcu alıp almadıkları hususlarında drone destekli denetim yapıldı. Denetimlerde ekipler sürücüleri kurallara uyulması noktasında uyarılarda bulundu. - ZONGULDAK