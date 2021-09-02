SERVİS ARAÇLARI YALOVA BELEDİYESİ TARAFINDAN DENETLENDİ

SERVİS ARAÇLARI YALOVA BELEDİYESİ TARAFINDAN DENETLENDİ6 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan eğitim-öğretim yılı öncesi Adnan Menderes Mahallesi Nedret Ayaz Kapalı Pazaryeri'nde yapılan denetimde servis araçlarının öğrenci taşımacılığına uygun olup olmadığı kontrolleri yapıldı.

SERVİS ARAÇLARI YALOVA BELEDİYESİ TARAFINDAN DENETLENDİ

6 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan eğitim-öğretim yılı öncesi Adnan Menderes Mahallesi Nedret Ayaz Kapalı Pazaryeri'nde yapılan denetimde servis araçlarının öğrenci taşımacılığına uygun olup olmadığı kontrolleri yapıldı. Yalova Belediyesi "Servis Aracı Uygunluk Tespit Komisyonu' tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, okul taşıtı, dur ikazlarının bulunup bulunmadığı, tüm koltuklarda emniyet kemerlerinin olup olmadığı, kayıt aracı, koltuk sensörü, gprs takip sistemi ve bunun gibi birçok kontroller yapıldı. Yapılan kontrollerde eksiksiz olan servis araçlarına uygunluk tespit belgesi verilirken, uygun olmayan servislere ise süre verilerek eksikliklerinin tamamlanması istendi.

Kaynak: Habermetre