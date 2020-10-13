Servis araçları dezenfekte edildi
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Servis araçları dezenfekte edildi

13.10.2020 08:38 | Son Güncelleme: 13.10.2020 08:41
Servis araçları dezenfekte edildi

Erzincan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Covid-19 mücadelesi kapsamında okul servis araçlarını dezenfekte etti.

Erzincan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Covid-19 mücadelesi kapsamında okul servis araçlarını dezenfekte etti.

2020-2021 eğitim öğretim yılında yüz yüze eğitimin başlaması ile öğrencilerin hijyenli ve güvenli bir şekilde okullarına gidebilmeleri için araçlar korona virüsü başta olmak üzere patojen virüs ve bakteriler üzerinde etkili olan dezenfektanlar ile dezenfekte edildi.

Her hafta, okul servis araçlarının dezenfeksiyonu düzenli olarak yapılacak olup, dezenfeksiyon sonrası, servis araçları için "Araç Dezenfeksiyon Belgesi" verilecek. - ERZİNCAN

Servis araçları dezenfekte edildi
Servis araçları dezenfekte edildi
Servis araçları dezenfekte edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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