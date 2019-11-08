Servis aracının ezdiği Eylül'ün babası: Sorumlular hakkında davacıyım

08.11.2019 11:05 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:05

AVCILAR'da okul bahçesinde servis aracının altında kalarak hayatını kaybeden 9 yaşındaki Eylül 'ün babası, büyük bir ihmal olduğunu söyleyerek sorumlulardan sonuna kadar davacı olacağını söyledi. Acılı baba Cahit Mirzaoğlu "Okul yönetimi okul müdürü kimse sorumlular sonuna kadar davacıyım. Devletin bunlara çok ağır bir şekilde cezalandırması lazım. Kızım okulunu çok seviyordu, avukat olmak istiyordu" diye konuştu.

Avcılar'da dün 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu okuduğu Mehmetçik İlkokulu'nun bahçesinde servis aracının altında kalarak hayatını kaybetmişti. 6 kardeşin en küçüğü olan Eylül Mirzaoğlu için Muş Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde dualar edildi. Acılı baba ve aile üyeleri taziyeleri kabul etti.

"BAŞKASININ BAŞINA DA GELEBİLİR"

Ortada büyük bir ihmal olduğunu söyleyen baba Cahit Mirzaoğlu, "Servis aracının okul bahçesine girmemesi lazımdı. Yolda sokakta olmamış okul bahçesinde olmuş. Okul bahçesinde Eylül gibi yüzlerce çocuk var. Bugün bana yarın başkasının başına da gelebilir. Okulun büyük ihmali var. Yarın başka bir okulda da olabilir. Okulun içinde aracın ne işi var. Orada bir manevra yapar geri geri gelir ona çarpmaz başkasına çarpar. bir de çarpmamış üzerinden geçmiş. Çok ağır bir ceza almalı. Okul yönetimi okul müdürü kimse sorumlular sonuna kadar davacıyım. Devletin bunlara çok ağır bir şekilde cezalandırması lazım" diye konuştu.

"BÜYÜYÜNCE AVUKAT OLACAKTI"Olay sırasında yine dernekte olduğunu belirten baba Mirzaoğlu, "Annesi yanındaymış, annesi bayılmış zaten. O an uzaklaşmış yanından. Başka bir telefondan aradılar Eylül'e araba çarptı dediler. Dua ettim ufak bir şeydir diye. Buradan okula kadar koştum bir kilometre falan. Orada ikinci bir ihmal orada ambulansı beklemeye gerek yok ki. Belki kurtulacaktı. Orada birisi kucaklayıp arabaya atıp hastaneye götüremez miydi ?" dedi. Küçük Eylül'ün okulunu çok sevdiğini söyleyen baba Mirzaoğlu " Kızım derslerinde çok başarılıydı. 6 kardeşler 4 kızım var Eylül en küçükleriydi zaten. 8 yaşındaydı 2. sınıfa gidiyordu. Okulunu çok seviyordu. Avukat olmak istiyordu" dedi.Bir başka yakını da büyük bir ihmal olduğunu söyleyerek sorumlulardan şikayetçi olduklarını dile getirdi. Duruma tepki gösteren Hüsamettin Tayboğa "Hepimizin çocukları var. Ateş düştüğü yeri yakar ama hepimizin çocuğu da bu şekilde gidebilir" diye konuştu.

DÜN DEFNEDİLDİOkul bahçesinde servis aracının altında kalarak, hayatını kaybeden Eylül Mirzaoğlu, dün Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, evine getirildi. Küçük Eylül'ün dün düzenlenen cenaze töreninin ardından Esenyurt, Kıraç Mezarlığı'nda toprağa verildiği öğrenildi.



Kaynak: DHA

- İstanbul