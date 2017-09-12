Servis Aracının Çarptığı Çocuğun Ölümüyle İlgili Dava - Baba Yıldırım

Afyonkarahisar'da geçen yıl okul servisinin çarpması sonrası hayatını kaybeden 6 yaşındaki Berra Asya Yıldırım'ın ölümüne ilişkin davada yargılanan servis şoförü ve hostes hapis cezasına çarptırıldı.



Afyonkarahisar 6. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davaya, "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuksuz yargılanan servis hostesi Fadime Özen, Berra Asya Yıldırım'ın babası İrfan Yıldırım ve avukatlar katıldı. Aynı suçtan tutuksuz yargılanan şoför Osman Ödemiş ise mazeret dilekçesi göndererek duruşmaya gelmedi.



Duruşmada, tanıkların dinlenmesinin ardından, taraf avukatlarına söz verildi.



Sanık avukatlarının savunmalarının alınmasından sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Ödemiş'in 4 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına ve sürücü belgesine 3 yıl süre ile el konulmasına, Özen'in ise 3 yıl 6 ay hapis ile cezalandırılmasına karar verdi.



Mahkeme heyeti ayrıca, servis şirketi sahibi Adem A. hakkında suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.



"Bu şirketin bir daha servis taşımacılığı yapmaması için..."



Baba İrfan Yıldırım, duruşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, verilen cezaları yetersiz bulduğunu söyledi. Suçluların 3-5 ay cezaevinde kaldıktan sonra çıkacaklarını dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:



"Servis şirketi sahibi için de suç duyurusunda bulunulacak. Ama buna rağmen bu insanın ve suçla ilişkisi olan diğer insanların geçen sene yaşanan bu olaya rağmen servis taşımacılığını hiç ara vermeden sürdürdüğünü biliyoruz. Ben kızımı kaybettim, başka çocuklar ölmesin, çocukları öldüren katiller dışarıda gezmesin. En ağır şekilde cezalarını bulsun istiyorum. Bu şirketin servis taşımacılığı yapmaması için İl Milli Eğitim Müdürlüğünü göreve davet ediyorum. Benim acımı hiçbir şey hafifletmez ama ben adalet istiyorum. Benim kızım kasten öldürülmüştür. Kendi arabasından inen 128 santimetre boyundaki bir çocuğun, aracın önünden geçerken görülmemesi mümkün değildir."



Afyonkarahisar'da 9 Kasım 2016'da, Osman Ödemiş idaresindeki servis minibüsü, Dörtyol Mahallesi'ndeki TOKİ konutları önünde, aynı araçtan inen Selçuklu İlkokulu birinci sınıf öğrencisi Berra Asya Yıldırım'a çarpmış, çocuk olay yerinde hayatını kaybetmişti.