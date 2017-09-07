Servis Aracının Çarpmasıyla Kızı Ölen Babanın Tepkisi

Afyonkarahisar'da geçen yıl servisin çarpması sonrası hayatını kaybeden 6 yaşındaki Berra Asya Yıldırım'ın babası İrfan Yıldırım, servis şoförünün ve servis hostesinin serbest bırakılmasına tepki gösterdi.



Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, kızı Berra Asya Yıldırım'ın geçen yıl 9 Kasım'da indiği servisin altında kalarak can verdiğini kaydetti.



Kızının ücretli tuttukları okul servisi tarafından evinin önünde tepelenerek öldürüldüğünü belirten Yıldırım, şöyle devam etti:



"Bu olay o tarihlerde ulusal kanallarda ana haber bültenlerinde yer almıştır. Özellikle belirtmek istiyorum ki kızım kendisini taşıyan servisten evimin karşında inmiş ve karşıya geçmesi beklenmeden kendisini taşıyan servis şoförü tarafından öldürülmüştür. Serviste ayrıca hostes bulunmasına ve hostesin inme binme konusunda görev ve sorumluluğu olmasına rağmen bu görevlerini hostes yerine getirmemiştir. Ücret alarak servis taşımacılığı görevi üstlenen servis şoförünün 128 santim boyundaki kendi aracından inen ve aracın önünden geçmeye çalışan bir çocuğu görmemesi mümkün müdür? Bana göre bu olay kasten canice işlenen bir cinayettir."



Kaza sonrası açılan davanın ağır cezada görülmesi gerektiğini kaydeden Yıldırım, "Ben Türk adaletine güvenerek şikayetçi oldum. Afyonkarahisar 6. Asliye ceza mahkemesinde dava açılmıştır. Bu durum Asliye Ceza Mahkemesinde değil ağır cezada yargılanması gereken bir durum olduğunu düşünüyorum. Maalesef asliye ceza mahkemesinde bilinçli taksirden yargılanmakta ve alacağı maksimum ceza 6 yıl olup, indirim gibi durumlarla tamamen serbest kalacaktır. Nitekim servis hostesi hiçbir zaman tutuklanmamış, servis şoförü ise sadece 4 ay içeride yatmış ve çıkmıştır. Halende serbest dolaşmaktadır." ifadelerini kullandı.



Yıldırım ayrıca, 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam eden davanın 12 Eylül'de karar duruşmasının yapılacağını dile getirdi.