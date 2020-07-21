SERVİS ARACINI BEKLERKEN DEHŞETİ YAŞADI: O ANLAR KAMERADA
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SERVİS ARACINI BEKLERKEN DEHŞETİ YAŞADI: O ANLAR KAMERADA

Esenyurt'ta evinin önünde servis aracı bekleyen bir kişi maskeli bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

SERVİS ARACINI BEKLERKEN DEHŞETİ YAŞADI: O ANLAR KAMERADA
21.07.2020 12:14 | Son Güncelleme: 21.07.2020 12:27

Esenyurt'ta evinin önünde servis aracı bekleyen bir kişi maskeli bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırgan kaçmak isterken yere düşen adamı defalarca bıçakladı. Yaşanan dehşet anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. 

Edinilen bilgiye göre, Esenyurt Gökevler Mahallesi'ndeki evininin önünde kendisini işe götürecek servis aracını bekleyen Ahmet Mithat Bozkurt (53) şapkalı ve yüzü maskeli bir kişinin saldırısına uğradı. Kimliği belirlenemeyen şüpheli gazetenin arasına sakladığı bıçak ile Bozkurt'a saldırdı. Bozkurt, saldırgandan kaçmaya çalışırken yere düştü. Yerde bulunan Bozkurt'u bıçaklamaya devam eden saldırgan olay yerinden koşarak uzaklaştı. Ahmet Mithat Bozkurt ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bozkurt'un hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.Sabah saatlerinde yaşanan dehşet anları güvenlik kamerasına yansırken, polis kaçan saldırganı yakalama için çalışma başlattı. Esenyurt'ta bulunan özel bir hastaneye götürdü. Polis ekipleri de saldırgan şahsın yakalanması ve olayın aydınlatılması için soruşturma başlattı. 

Görüntü dökümü: -----------------Güvenlik kamerası görüntüleri-Saldırganın bıçaklaması-Bozkurt'un yere düşmesi-Yerde bıçaklamaya devam etmesi-Saldırganın kaçması-Bozkurt'un ayağa kalması

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

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