İki Çocuk Annesi Kadın, Bindiği Servis Minibüsünden Düşerek Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde işten eve gitmek için bindiği servis aracından düşen kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

EVİNE GİTMEK İÇİN ÇIKMIŞTI

Olay, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çalıştığı tekstil atölyesinde mesaisini bitirdikten sonra evine gitmek için bindiği servis aracından düşen Nadiye Bekçi (37) ağır yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Bekçi, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GERİDE 2 ÇOCUĞU KALDI

Evli ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen Nadiye Bekçi'nin cenazesi, yapılan otopsi sonrasında toprağa verilmek üzere memleketi Trabzon'a gönderildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.