Servis aracı önce pikapla çarpıştı ardından yan yattı

Elazığ'da taşımalı eğitim veren okula yemek götüren servis aracı, kar yağışından dolayı oluşan buzlanma sebebiyle pikapla çarpıştı ardından yan yattı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Baskil ilçesine bağlı Akdemir köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taşımalı eğitim veren okula, yemek götüren 23 AAN 533 minibüs, kar yağışından dolayı oluşan buzlanma sebebiyle 23 ES 049 plakalı pikap ile çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa