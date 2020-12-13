Servis aracı devrildi, içindekiler yara almadan kurtuldu
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Servis aracı devrildi, içindekiler yara almadan kurtuldu

13.12.2020 11:24 | Son Güncelleme: 13.12.2020 12:05

Servis aracı devrildi, içindekiler yara almadan kurtuldu İzmir'in Gaziemir ilçesinde yağış sebebiyle kayganlaşan yolda servis aracı devrilirken, içindeki 3 kişi kazadan yara almadan kurtuldu.

Servis aracı devrildi, içindekiler yara almadan kurtuldu

İZMİR - İzmir'in Gaziemir ilçesinde yağış sebebiyle kayganlaşan yolda servis aracı devrilirken, içindeki 3 kişi kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, saat 10.00 sıralarında İzmir-Aydın Caddesi Adnan Menderes Köprülü Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Hava yoluyla İzmir'e gelen yolcuları Aydın'a götüren G.C. idaresindeki 34 DJ 8810 plakalı servis aracı, iddialara göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak refüje çarptı ve karşı şeride geçerek devrildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Servis aracının sürücüsü ve içindeki iki yolcu kazadan yara almadan kurtulurken, tedbir amaçlı Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Servis aracında maddi hasarın meydana geldiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Servis aracı devrildi, içindekiler yara almadan kurtuldu
Servis aracı devrildi, içindekiler yara almadan kurtuldu
Servis aracı devrildi, içindekiler yara almadan kurtuldu
Servis aracı devrildi, içindekiler yara almadan kurtuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖZETEN

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