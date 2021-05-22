Servis aracı bir anda alev aldı
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Servis aracı bir anda alev aldı

Servis aracı bir anda alev aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'te seyir halindeyken aniden motor kısmından alevler yükselen minibüs yanarak kullanılmaz hale gelirken, araç içinde bulunan 6 kişi adeta ölümden döndü.

Bilecik'te seyir halindeyken aniden motor kısmından alevler yükselen minibüs yanarak kullanılmaz hale gelirken, araç içinde bulunan 6 kişi adeta ölümden döndü.

Yangın, Söğüt-Bozüyük karayolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre karayolu üzerinde seyir halinde bulunan Fikri Erdemir (60) yönetimindeki 11 DB 188 plakalı servis minibüsü, Kepen Köyü mevkiine geldiği esnada motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Sürücü minibüsü hemen yol kenarına çekerken, araçta yolcu olarak bulunan 5 kişi ile birlikte dışarı çıktı. Yangında araç kullanılmaz hale gelirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Servis aracı bir anda alev aldı
Servis aracı bir anda alev aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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