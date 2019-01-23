Serviks Kanseri Etkinliği

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğünce Serviks (rahim ağzı) kanseri farkındalık ayı kapsamında etkinlik düzenlendi.



Yazıkonak beldesinde rahim ağzı kanseriyle ilgili taramaları yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen programda ücretsiz tarama yapıldı.



İl Sağlık Müdürü Cahit Polat, rahim ağzı kanserinin dünya çapında bir sorun olduğunu, ülkelerin bununla ilgili önlenebilir tedbirler almaya çalıştıklarını belirtti.



Dünya ölçeğinde 45 yaş altı kadınlarda en sık görülen ikinci kanser türü olan serviks kanserinin meme ve akciğer kanserinden sonra ölüm sebepleri arasında üçüncü sırada yer aldığını ifade eden Polat, şunları kaydetti:



"'Çocuklar annesiz kalmasın' sloganıyla kalıcı bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ve Aile Sağlık Merkezlerinde serviks, meme ve kolon kanserlerinde erken teşhis amacıyla halkımıza ücretsiz olarak hizmet verilmektedir. 30-65 yaş arasındaki tüm kadınlarımızı Serviks kanser taraması yaptırmak üzere KETEM'e veya Aile Sağlığı Merkezlerimize bekliyoruz."

Polat, ayrıca Elazığ Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 80 kişiye serviks kanserinde erken teşhis ve tarama yöntemleri konusunda eğitim verdiklerini aktardı.

Kaynak: AA