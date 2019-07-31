"Servikal kosta" hastası kadın sağlığına kavuştu

Ordu'da yaşayan "Servikal kosta" hastası Zehra Felek, Vali Seddar Yavuz'un desteğiyle sağlığına kavuştu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 36 yaşındaki Felek'e, toplumda yüzde 0,5-2 oranında görülebilen nadir bir iskelet anomalisi olan "Servikal kosta" teşhisi konuldu.

1998 yılında yapılan yanlış ameliyat sonucu sağlığını kaybetme noktasına gelen Felek için Yavuz devreye girdi.

Yavuz, bir çocuğuyla yalnız başına yaşam mücadelesi veren Felek'in sağlığına kavuşması için elinden gelen tüm gayreti gösterdi. Yavuz, Zehra Felekin 26 Haziran'da Trabzon'da bir özel hastanede ameliyat olması için çalışmaları hızlandırdı.

Geçirdiği ameliyat sonrası yeniden sağlığına kavuşan Felek, Vali Yavuz'u makamında ziyaret ederek, teşekkür etti.

"Vatandaşlarımızın her daim hizmetindeyiz" diyen Yavuz, "Zehra kardeşimizin sağlığına kavuşması noktasında ameliyat için gerekli olan çalışmaların başlatılması talimatını verdim. Bugün kendisini sağlıklı bir şekilde görmek, valiliğimizde ağırlamak beni de ziyadesiyle mutlu etti. Zehra kardeşime geçmiş olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

Hastalık süresince yaşadığı sıkıntıları Vali Yavuz ile paylaşan Felek ise "Sağlığıma kavuşabilmek için yardım talebimin kısa sürede yerine getirilmesinden dolayı sayın Valim Seddar Yavuz'a teşekkürlerimi bir borç biliyorum. Mutluluğumu, sevincimi nasıl anlatabilirim ki, Allah razı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA