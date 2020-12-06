Türkiye'de yaşayan Almanları dolandıran 39 şüpheli adliyede
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Türkiye'de yaşayan Almanları dolandıran 39 şüpheli adliyede

06.12.2020 12:08 | Son Güncelleme: 06.12.2020 13:18
Türkiye'de yaşayan Almanları dolandıran 39 şüpheli adliyede

İZMİR'de kurdukları çağrı merkezleriyle Türkiye'de yaşayan 23 Alman vatandaşını dolandırdıkları belirlenen ve yapılan eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alınan 39 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İZMİR'de kurdukları çağrı merkezleriyle Türkiye'de yaşayan 23 Alman vatandaşını dolandırdıkları belirlenen ve yapılan eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alınan 39 şüpheli adliyeye sevk edildi. Örgüt lideri Amar Sun'un Almanya'da cezaevi firarisi olduğu öğrenilirken, hem kendisinin hem de örgüt üyelerinin kendilerine yöneltilen suçları polisteki ifadelerinde kabul etmediği öğrenildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 23 Alman vatandaşının dolandırılması üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, savcılığın talimatıyla polis, dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikleri belirlenen suç örgütüne yönelik, İzmir ve ilçelerindeki 48 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Aralarında örgüt lideri ve yöneticilerinin de olduğu 39 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerleri ile üzerlerinde yapılan aramalarda, dolandırıcılık yapılarak elde edildiği değerlendirilen 1, 5 milyon euro, 200 bin dolar ve 150 bin TL, 5 kilo altın, 25 kol saati, ruhsatsız 5 tabanca ele geçirildi. Soruşturma kapsamında suç örgüt üyelerine ait biri inşaat halinde 3 otel ve lüks semtlerde 87 gayrimenkul ile değişik marka ve modeldeki 41 araca el konuldu.

Şebeke üyelerin önceden belirledikleri yaşlı Alman vatandaşları polis gibi telefonla arayarak, isimlerinin hırsızlık olaylarına karıştığını söyleyip mallarını ve paralarını güvence altına alma bahanesiyle dolandırdıkları belirtildi.ÇETE LİDERİ FİRARİ ÇIKTI

Yaklaşık 6 aylık takibin ardından gözaltına alınan şüphelilerin, polisteki işlemleri sona erdi. Polisteki sorgularında çete lideri Amar Sun başta olmak üzere çete üyelerinin kendilerine yönetilen suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Çete lideri Sun'un, geçmiş dönemlerde Almanya'da dolandırıcılık sebebiyle cezaevine gönderildiği ancak bir süre sonra firar ettiği ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerin ardından 39 şüpheli adliyeye sevk edildi.


- İzmir
Türkiye'de yaşayan Almanları dolandıran 39 şüpheli adliyede
Türkiye'de yaşayan Almanları dolandıran 39 şüpheli adliyede
Türkiye'de yaşayan Almanları dolandıran 39 şüpheli adliyede
Türkiye'de yaşayan Almanları dolandıran 39 şüpheli adliyede
Türkiye'de yaşayan Almanları dolandıran 39 şüpheli adliyede
Türkiye'de yaşayan Almanları dolandıran 39 şüpheli adliyede
Türkiye'de yaşayan Almanları dolandıran 39 şüpheli adliyede
Türkiye'de yaşayan Almanları dolandıran 39 şüpheli adliyede
Türkiye'de yaşayan Almanları dolandıran 39 şüpheli adliyede
Türkiye'de yaşayan Almanları dolandıran 39 şüpheli adliyede
Türkiye'de yaşayan Almanları dolandıran 39 şüpheli adliyede
Türkiye'de yaşayan Almanları dolandıran 39 şüpheli adliyede
Türkiye'de yaşayan Almanları dolandıran 39 şüpheli adliyede
Türkiye'de yaşayan Almanları dolandıran 39 şüpheli adliyede
Türkiye'de yaşayan Almanları dolandıran 39 şüpheli adliyede
Türkiye'de yaşayan Almanları dolandıran 39 şüpheli adliyede

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI

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