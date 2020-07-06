Servetiye Cephesi Şehitleri dualarla anıldı
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Servetiye Cephesi Şehitleri dualarla anıldı

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, Kurutuluş Savaşı'nda kahramanlık destanlarıyla dolu Servetiye Cephesi Şehitleri anıldı

Servetiye Cephesi Şehitleri dualarla anıldı
06.07.2020 10:48 | Son Güncelleme: 06.07.2020 12:07

Millî mücadeleye 145 gönüllü ile katılan ve 8 bin Yunan askerine karşı destan yazan Servetiye Cephesi şehitleri, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen program ile Servetiye Köyü'nde anıldı. Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, Zabıta Daire Başkanı Arif Usta, Servetiye köyü ve çevre köylerden gelen vatandaşlar, Çanakkale Şehitleri ve İstiklal Gazileri Varisleri Anma ve Yaşatma Derneğinden gazilerin katılımlarıyla gerçekleştirilen Servetiye Cephesi Şehitleri Anma Programı'nda, şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kuran-ı Kerim Tilaveti okundu. Şehitler için dualar edildi. Servetiye Cephesi Tiyatro Grubu tarafından tiyatro oyunu gösterimi yapıldı.

BAŞKAN ÖZLÜ, BÜYÜKŞEHİR'E TEŞEKKÜR ETTİ

Programda konuşma yapan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Servetiyeli dedelerim büyüklerimiz Kocaeli'nin direnişini savunmasını burada yapmışlar. Burada mücadele eden büyüklerimizi rahmetle anıyorum. Onlar bize cennet gibi bir vatan bıraktılar. Tarih Koridoru projemizin önümüzdeki günlerde lansmanını yapacağız. Servetiye siperlerini kapsayan projemizle buralarda neler yaşandığını gençlerimize anlatacağız. Köyümüzdeki müzenin yapımıyla birlikte bu törenleri yapan Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum" dedi.

ÇAKMAK "99 YIL ÖNCESİNİ GENÇLERİMİZE AKTARMALIYIZ"

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak da program da kısa bir konuşma yaparak, "99 yıl önce burada yaşananları gençlerimize aktarmamız lazım. Servetiye'de 145 gönüllü bir araya gelerek 8 bin Yunan askerine direnmiş. Geçen yıl gerçekleştirdiğimiz Milli Mücadele ve Servetiye Cephesi Sempozyumunda da tarihçilerimiz tarafından yapılan çalışmalarla ortaya konuldu" diye konuştu.

YILMAZ "RAHMET VE MİNNETLE ANIYORUZ"

Katılımcılardan Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz ise yaptığı konuşmasında, "İstiklalimiz, istikbalimiz, bizler ve ilahi kelimetullah davası için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden şehitlerimizi, bedirden Malazgirt'e Malazgirt'ten Çanakkale'ye Çanakkale'den Servetiye'ye Servetiye'den 15 Temmuz'a bu aziz milletin imanı için ihlası ve ikbali için can veren şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

KÖYLÜLERDEN TİYATRO GÖSTERİMİ

İstiklal Savaşı'nda Servetiye Cephesi'nde 1 yıl 3 ay 17 gün savunma yaparak, bir Yunan tümenini köylerine sokmamış, Bahçecik tepelerinde adeta destan yazmış kahramanlar ve şehitler, Başiskele Servetiye Köyü'nde düzenlenen programla anıldı. Programda, Servetiye Cephesi Tiyatro Grubu tarafından tiyatro oyunu gösterimi yapıldı. Tiyatro oyununda Bahçecik tepelerinde destan yazmış kahraman köylülerin hikâyesi anlatıldı.

KURAN-I KERİM OKUNDU DUALAR EDİLDİ

Programın sonlarında Başiskele Fatma Hatun Camii imam hatibi Hasan Aksoy tarafından Kuran-ı Kerim Tilaveti okunmasının ardından Başiskele İlçe Müftülüğü Vaizi Muhammed Yıldız tarafından tüm şehitlerimiz için dualar edildi.

Kaynak: Bültenler

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