Servetiye Cephesi şehitleri dualarla anıldı

Millî mücadeleye 145 gönüllü ile katılan ve 8 bin Yunan askerine karşı destan yazan Servetiye Cephesi şehitleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen anma programı ile Servetiye Köyü'nde anıldı.

GENİŞ KATILIM

Servetiye Köy Meydanı'nda gerçekleştirilen programa Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Başiskele Kaymakamı Atilla Kantay, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Raşit Fidan, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Hasan Yılmaz, Zabıta Daire Başkanı Arif Usta, Servetiye Köyü sakinleri ve çevre köylerden gelen vatandaşlar katıldı. Kocaeli Gaziler Derneği üyelerinin de yer aldığı programda, şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Kuran-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

"ŞEHİT TAHİR MUHAMMED'İN TORUNUYUM"

Servetiye Cephesi'nde şehit olan Tahir Muhammed'in torunu olduğunu belirterek konuşmasına başlayan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü; "Servetiyeli dedelerim, büyüklerim, çok büyük bir kahramanlık örneği sergilemiştir. Bize düşen görevse geçmişimizdeki değerlerimizi öne çıkararak, geleceği inşa etmektir. İlçemizi, şehit olan atalarımızın izinde, siz değerli büyüklerimizle birlikte ileriye taşımaktır." ifadesini kullandı.

"SERVETİYE CEPHESİ BİR DESTANDIR"

Servetiye Cephesi'nde bir destan yazıldığının altını çizen Başiskele Kaymakamı Atilla Kantay ise; "99 yıl önce atalarımız, Servetiye Cephesi'nde büyük bir direniş gösterdi. 15 ay boyunca aç, susuz kaldılar ama inançsız kalmadılar. Bizi vatansız bırakmadılar. Tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun" şeklinde konuştu.

"DEDEM CEPHEYE KOŞTU"

Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz ise yaptığı konuşmasında, dedesinin Servetiye Cephesi'nde savaştığını ifade etti. Dedesi Mustafa Azak'ın 16 yaşında evdeki ineğini sattırarak mavzer aldığını ifade eden Yılmaz; "Dedem silahını alır almaz Servetiye Cephesi'ne koştu. Onun hikayeleriyle büyüdük. Servetiye Cephesi'nde savaşanlar sadece bu cephede savaşmadı. Yemen'de, Trablusgarp'ta, Çanakkale'de savaştı. Bu bölgede binlerce şehidimiz var Kurtuluş Savaşında. Hepsinin ruhları şad olsun" dedi.

KURAN-I KERİM OKUNDU, DUALAR EDİLDİ

İstiklal Savaşında, Servetiye Cephesi köylüleri tarafından kurulmuş ve 1 yıl 3 ay 17 gün savunma yaparak, Yunan tümenini köylerine sokmamış, Bahçecik tepelerinde adeta destan yazmış kahramanlar ve şehitler Başiskele Servetiye Köyü'nde düzenlenen programla anıldı. Programda, Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı tarafından marşlar çalınırken Servetiye Cephesi Tiyatro Grubu tarafından şiirler okundu. Başiskele Fatma Hatun Camii imam hatibi Hasan Aksoy tarafından Kuran-ı Kerim tilaveti okunmasının ardından Başiskele İlçe Müftülüğü Vaizi Muhammed Yıldız tarafından tüm şehitlerimiz için dualar edildi.

Kaynak: Bültenler