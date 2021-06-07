Servet Yılmaz kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Servet Yılmaz'ın hayatı ve biyografisi!
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SERVET YILMAZ KİMDİR?
Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz Trabzon'un Araklı ilçesinde dünyaya geldi. Servet Yılmaz, İstanbul Şile'de Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdür Yardımcılığı görevlerini yapmıştır. Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü görevinden sonra ise Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır.
Servet Yılmaz, 2016 senesindeki kararname ile Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü görevinden Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirilmiştir. Akabinde 19 Ağustos 2017 yılında Ankara Emniyet Müdürlüğü görevine getirilmiştir.