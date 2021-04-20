Servet Yardımcı: Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğim

UEFA Yönetim Kurulu üyeliğine yeniden seçilen TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, sonucun kendisi ve Türkiye için gurur verici olduğunu söyledi.

UEFA Yönetim Kurulu üyeliğine yeniden seçilen TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, sonucun kendisi ve Türkiye için gurur verici olduğunu söyledi.

İsviçre'nin Montrö kentinde yapılan 45. UEFA Kongresi sonrasında duygularını dile getiren Servet Yardımcı, "UEFA'da ikinci kez yönetim kurulu üyeliğine seçilmek benim için gurur verici. Bu sonuç aynı zamanda ülkemizin ne kadar güçlü olduğunun da bir göstergesi. Türkiye için, Federasyonumuz için çalışmalarıma devam edecek olmam beni ayrıca sevindiriyor. 4 sene boyunca UEFA Başkanı Sayın Aleksander Ceferin ile çok uyumlu çalıştık ve başarılı bir dönem geçirdik. Sayın Ceferin'in bu süreçte Türkiye ve Türk futboluna olan bakışı herkesin malumudur. Ülkemizde önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Sayın Ceferin'e desteği ve güveninden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Yardımcı, "Önümüzdeki 4 sene boyunca UEFA'daki çalışmalarıma devam ederken, önemli görevlerde bulunmak ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Başta Federasyon Başkanımız Sayın Nihat Özdemir'e, TFF Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarıma ve güvenleriyle beni onurlandıran UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile UEFA Yönetim Kurulu üyeleri ve tüm ülke federasyonlarına destekleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.TFF'DEN TEBRİKBu arada, TFF, yayımladığı mesajla Servet Yardımcı'yı tebrik etti. Federasyonun mesajında şöyle denildi: "İsviçre'nin Montrö şehrinde bugün gerçekleştirilen UEFA kongresinde 55 ülkenin katıldığı oylamada 47 oy alarak tekrar UEFA Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Sayın Servet Yardımcı'yı kutlarız.4 yıldır yürüttüğü UEFA Yönetim Kurulu üyeliğinin yanı sıra 2019'dan beri de UEFA'nın en prestijli komitesi olan UEFA Ulusal Federasyonlar Komitesi'nin başkanlığını sürdüren Servet Yardımcı, bu seçimle birlikte ülkemizi başarıyla temsil etmeye devam edecektir.Türk futboluna özellikle uluslararası alanda büyük katkılarda bulunan Yardımcı'ya gönülden teşekkür eder, yeni görev döneminde başarılar dileriz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı