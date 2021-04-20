Servet Yardımcı: "Ülkemiz ve benim adına gurur verici"
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Servet Yardımcı: "Ülkemiz ve benim adına gurur verici"

Servet Yardımcı: 'Ülkemiz ve benim adına gurur verici'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

16 sandalyeli UEFA Yönetim Kurulu'nun sekiz üyesinin belirlenmesi için yapılan oylamada 55 oyun 47'sini alarak tekrar yönetim kuruluna seçilen TFF 1. Başkanvekili Servet Yardımcı, yeniden seçildiği için gurur duyduğunu belirterek, "4 yıl boyunca ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum" dedi.

16 sandalyeli UEFA Yönetim Kurulu'nun sekiz üyesinin belirlenmesi için yapılan oylamada 55 oyun 47'sini alarak tekrar yönetim kuruluna seçilen TFF 1. Başkanvekili Servet Yardımcı, yeniden seçildiği için gurur duyduğunu belirterek, "4 yıl boyunca ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum" dedi.

UEFA Yönetim Kurulu üyeliğine yeniden seçilen TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, sonucun kendisi ve ülkemiz için gurur verici olduğunu söyledi. İsviçre'nin Montrö kentinde yapılan 45. UEFA Kongresi sonrasında duygularını dile getiren Servet Yardımcı, "UEFA'da ikinci kez Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmek benim için gurur verici. Bu sonuç aynı zamanda ülkemizin ne kadar güçlü olduğunun da bir göstergesi. Türkiye için, federasyonumuz için çalışmalarıma devam edecek olmam beni ayrıca sevindiriyor. 4 sene boyunca UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile çok uyumlu çalıştık ve başarılı bir dönem geçirdik. Ceferin'in bu süreçte Türkiye ve Türk futboluna olan bakışı herkesin malumudur. Ülkemizde önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Ceferin'e desteği ve güveninden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Önümüzdeki 4 sene boyunca UEFA'daki çalışmalarıma devam ederken, önemli görevlerde bulunmak ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Başta Federasyon Başkanımız Nihat Özdemir'e, TFF Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarıma ve güvenleriyle beni onurlandıran UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile UEFA Yönetim Kurulu üyeleri ve tüm ülke federasyonlarına destekleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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