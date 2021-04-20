Servet Yardımcı, UEFA Yönetim Kurulu üyeliğine yeniden seçildi
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Servet Yardımcı, UEFA Yönetim Kurulu üyeliğine yeniden seçildi

Servet Yardımcı, UEFA Yönetim Kurulu üyeliğine yeniden seçildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, UEFA'nın 45. Olağan Genel Kongresi'nde, 47 oy alarak tekrar UEFA Yönetim Kurulu'na seçildi.

TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, UEFA'nın 45. Olağan Genel Kongresi'nde, 47 oy alarak tekrar UEFA Yönetim Kurulu'na seçildi.

UEFA'ya üye tüm federasyonların başkan ve yöneticilerinin katıldığı UEFA'nın 45. Olağan Kongresi, bugün İsviçre'nin Montrö kentinde yapıldı. UEFA Kongresi'nde Türkiye Futbol Federasyonu'nu Başkan Nihat Özdemir, 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ile Genel Sekreter Kadir Kardaş temsil etti.

TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, 16 sandalyeli UEFA Yönetim Kurulu'nun 8 üyesinin belirlenmesi için yapılan oylamada 55 üye ülkenin 47 oyuyla tekrar yönetim kuruluna seçildi.

Yardımcı, 5 Nisan 2017 tarihinde yapılan 41. Olağan UEFA Kongresi'ndeki seçimi kazanarak UEFA Yönetim Kurulu'na girmiş ve TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik'ten sonra bu başarıya ulaşan ilk Türk olmuştu.

Yardımcı'nın da aralarında olduğu 8 yönetim kurulu üyesinin görev süresi 4 yıl olacak.

UEFA Yönetim Kurulu'na seçilen 8 kişi ve ülkeleri şöyle:

Servet Yardımcı* (Türkiye)

Gabriele Gravina (İtalya)

Karl-Erik Nilsson* (İsveç)

Alexander Dyukov (Rusya)

David Gill* (İngiltere)

Zbigniew Boniek* (Polonya)

Rainer Koch* (Almanya)

Just Spee (Hollanda)

(Tekrar seçildi) - İSTANBUL

Servet Yardımcı, UEFA Yönetim Kurulu üyeliğine yeniden seçildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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