Servet Yardımcı, UEFA Yönetim Kurulu üyeliğine yeniden aday
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Servet Yardımcı, UEFA Yönetim Kurulu üyeliğine yeniden aday

14.01.2021 14:03 | Son Güncelleme: 14.01.2021 14:07
Servet Yardımcı, UEFA Yönetim Kurulu üyeliğine yeniden aday

Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, UEFA Yönetim Kurulu üyeliğine yeniden aday oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, UEFA Yönetim Kurulu üyeliğine yeniden aday oldu.

İsviçre'nin Montrö kentinde 20 Nisan Çarşamba günü düzenlenecek UEFA Olağan Genel Kurulu'nda, 8 üyeden oluşan yönetim kurulu belirlenecek.

UEFA Yönetim Kurulu için Servet Yardımcı'nın yanı sıra, İsveç'ten Karl-Erik Nilsson, İngiltere'den David Gill, Polonya'dan Zbigniew Boniek, Almanya'dan Rainer Koch, Belçika'dan Mehdi Bayat, Rusya'dan Alexander Dyukov, İtalya'dan Gabriele Gravina ve Hollanda'dan Spee Just adaylığını koydu.

Yönetim kurulu üyeliğine 2017 yılında aday olan ve kazanan Yardımcı, Şenes Erzik'ten sonra UEFA'nın yönetiminde yer almayı başaran ilk isimdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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