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Servet Yardımcı: Trabzonspor, CAS için iyi bir dosya hazırladı

"TFF tüm imkanlarıyla seferber""Başakşehir'in tur şansı fazla""Milli takım Eylül ayında maçlarına başlıyor""UEFA bize dostluğunu ve güvenini gösterdi"İbrahim ALİOĞLU - Ali DANAŞ / İSTANBUL, - Şampiyonlar Ligi organizasyonları ile ilgili yeni düzenleme yapan UEFA'nın, İstanbul'un 2021...

Servet Yardımcı: Trabzonspor, CAS için iyi bir dosya hazırladı
18.06.2020 09:21 | Son Güncelleme: 18.06.2020 09:24

 "TFF tüm imkanlarıyla seferber"

"Başakşehir'in tur şansı fazla"

"Milli takım Eylül ayında maçlarına başlıyor""UEFA bize dostluğunu ve güvenini gösterdi"İbrahim ALİOĞLU - Ali DANAŞ/ İSTANBUL, - Şampiyonlar Ligi organizasyonları ile ilgili yeni düzenleme yapan UEFA'nın, İstanbul'un 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi'ne seyircili olarak ev sahipliği yapması kararı alması sonrası TFF 1'inci Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu."UEFA BİZE GÜVENİNİ VE DOSTULUĞUNU GÖSTERDİ"2005 yılında İstanbul'da oynanan finalin herkesin aklında olduğunu söyleyen Yardımcı, "15 yıl önce 2005'te oynanan Şampiyonlar Ligi finali insanların hatırladığı tek final. Herkesin konuştuğu unutulmaz bir final. Aynı coşkuyu, aynı heyecanı burada organize etmek istedik. O nedenle Atatürk Olimpiyat Stadı'na ciddi bir harcama yaptık. O coşkuyu burada yaşatarak ülkemizi İstanbul'u yurt dışına en iyi şekilde tanıtarak bu finali gerçekleştirmek istiyorduk. Pandemi süreci bütün planlarımızı altüst etti. Final Mayıs ayından Ağustos ayına alındı, sonrasında seyircisiz oynanma durumu ortaya çıktı. Biz de TFF olarak seyircili mi oynayalım yoksa seyircisiz mi oynayalım diye düşündük.  Seyircisiz finali İstanbul'da oynatmak yazık olurdu. Herkes 2005 finaliyle İstanbul'u hatırlıyor, seyircisiz oynatarak onun değerini düşürmek istemedik. UEFA ile yoğun bir temas halindeydik. UEFA bize olan dostluğunu ve güvenini gösterdi. UEFA ile Nisan ayından beri görüşüyoruz onlar da Rusya Almanya ve İngiltere ile görüştü ve onlarında ikna olmasıyla biz de garantiyi tercih ettik. En hayırlı karar 2021 yılında seyircili bir final oynamaktı. İnsanlar İstanbul'a gelmek istiyor. Seyircisiz maç hem ülkemize hem de şehrimize yazık olurdu. İnşallah 2005'te benzer bir finali organize etmiş oluruz" dedi."MİLLİ TAKIM EYLÜL AYINDA MAÇLARINA BAŞLIYOR"A Milli Futbol Takımı'nın eylül ayında maçlarına başlayacağını belirten Yardımcı, "Milli takımımız çok önemli. Pandemi sürecinden herkes, her şey etkilendi. Futbolun göreceği en büyük kriz yaşanıyor.  Hasar çok büyük. Mart ve Nisan ayında milli takımın özel maçları olacaktı ancak pandemiden dolayı oynayamadık. Sonrasında da EURO 2020 başlayacaktı. Program aynı şekilde devam edecek yine 12 şehir ve 12 Haziran 13 Temmuz arasında oynanacak. Milli takımımızda sakat oyuncularımız vardı oyuncuların iyileşme avantajı ortaya çıktı daha iyi hazırlanırız Eylül ayında başlıyoruz. Eylül ayında 2 maçımız var. 2 Uluslar Ligi maçımız var. Ekim ayında 3 maçımız var 1'i özel 2'si ise Uluslar Ligi maçı. Kasım ayında da 1 özel 2 Uluslar Ligi maçımız var. Milli takımımızı coşkuyla izlemeye devam edeceğiz" açıklamasından bulundu."BAŞAKŞEHİR'İN TUR ŞANSI FAZLA"Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turundan Danimarka ekibi Kopenhag'ı geçerek tur atlayabileceğini dile getiren Yardımcı, "Başakşehir inşallah çeyrek finale kalırsa maçlarını Almanya'da oynayacak. Başakşehir'in Kopenhag maçı 5 ya da 6 Ağustos'ta oynanacak ama Kopenhag'da mı Almanya'da mı oynanacak o belli değil. 5 Temmuz gibi belli olacak. Bu sorunlar düzelirse Kopenhag'da oynanacak. Turu geçtiğinde de 3-4 gün sonra çeyrek final maçına çıkacak. Almanya'daki maçlar tek maç oynanacak. Başakşehir'in tur şansı çok fazla. İyi futbol oynuyorlar ve seyircisiz maçlara alışıklar. Sürpriz yapabilirler" diye konuştu."TRABZONSPOR CAS İÇİN ÇOK İYİ BİR DOSYA HAZIRLADI"

UEFA'dan Trabzonspor'a gelen Avrupa kuplarına katılma yasağı hakkında konuşan Yardımcı, "Federasyonun görevi milli takımımızın ve tüm takımlarımızın özellikle uluslararası alandaki sorunlarını değerlendirme ve çözme görevi var. Tüm takımlarımıza yardım ediyoruz. Trabzonspor'a da aynı şekilde yardım ediyoruz. CAS için çok iyi bir dosya hazırladılar. İnşallah CAS olumlu bakar ve Trabzonspor Avrupa kupalarına katılma hakkını elde eder. CAS'a başvuru yapıldı inşallah ertelenir. Ertelenirse daha iyi olur. Kararı dört gözle bekliyorum, TFF tüm imkanlarıyla seferber, kulüplerimizin yanında, inşallah iyi bir sonuç çıkacak" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

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