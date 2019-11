Servet Yardımcı: Fransızlar, Türkiye ile eşleşmiyelim diyorlar

29.11.2019 15:33 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:34

"Azerbaycan, Türkiye'nin Bakü'de oynamasını çok istiyor, bizi ev sahibi olarak değerlendiriyorlar"

"Mayıs 2020'de Şampiyonlar Ligi Finali İstanbul'da yapılacak, bununla ilgili hazırlıklar son hızla devam ediyor"

"Kura biraz şansa bağlı ""Fransa'da olduğu gibi Avrupa'daki maçlarda stadın büyük kısmının Türk seyirciden oluşacağını düşünüyoruz""UEFA'nın asker selamı soruşturmasını yakinen takip ediyoruz"

Servet Yardımcı, "Fransa, bize 'aman aman, biz Türkiye ile aynı gruba düşmek istemiyoruz. Yeter, iki maç yaptık, ayrı gruplara düşelim' dediler" ifadelerini kullandı. A Milli Futbol Takımı'nın da yer alacağı Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) kuraları yarın Romanya'nın başkenti Bükreş'te TSİ 20.00'de çekilecek. Kura çekimi için Bükreş'te bulunan TFF 1'inci Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu üyesi Servet Yardımcı, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. A Milli Futbol Takımı'nın eleme maçlarını çok iyi geçirdiğini dile getiren Sevet Yardımcı, ilk defa son maça kalmadan Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma hakkı kazanıldığını söyledi. Son saniye, son dakika hesaplarına gerek kalınmadığının altını çizen Yardımcı, "Bu bizim için gerçekten önemliydi, üst üste 2'nci kez Avrupa Şampiyonası'na katılmak da bizim için çok önemli. İlki 2016'daydı şimdi ise 2020'de. Yarın kura çekimi var, biz de heyecanla bekliyoruz. 6 grup var biliyorsunuz, 6 grubun içerisinde Kopenhag ve Saint Petersburg haricinde diğer 5 gruba kuramızın çekilme ihtimali var, bu arada bizim tercihlerimiz özellikle Azerbaycan, Türkiye'nin Bakü'de oynamasını çok istiyor, bizi ev sahibi olarak değerlendiriyorlar. Bizim için tabii o da önemli fakat Münih, Budapeşte gibi Türk toplumunun çok sayıda olduğu bu ülkelerde oynamak da bizim için çok önemli olacak özellikle 2008 Avrupa Şampiyonası'nda milli takımımız, İsviçre ve Avusturya'da çok önemli Türk seyirci desteği almıştı. Dolayısıyla yarını heyecanla bekliyoruz" dedi."ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ İLE İLGİLİ HAZIRLIKLAR SON HIZLA DEVAM EDİYOR"UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin Mayıs 2020'de İstanbul'da yapılacağını hatırlatan Servet Yardımcı, "Bununla ilgili hazırlıklar son hızla devam ediyor. Hem stadımızın yetiştirilmesi hem güvenlik, lojistik ve diğer konulardaki hazırlıklar hakkında her hafta UEFA ile toplanıyoruz, onlar İstanbul'a geliyorlar. Burada da son hazırlıkların üzerinden geçtik dün ve bu sabah, biliyorsunuz ki Şampiyonlar Ligi Finali, dünyanın en önemli finali, en önemli gün, tek bir final günü. Dolayısıyla UEFA, TFF, valiliğimiz, emniyetteki temsilcilerimiz, belediyemizle beraber bütün hazırlıkların üzerinden geçiyoruz ki 2005 İstanbul Finali gibi her bakımdan yine unutulmaz bir final olsun. Bu çalışmaları yapıyoruz, bugün öğleden sonra 55 federasyonun toplanacağı bir toplantı var. Bu toplantıda VAR, milli takıma reklam alma gibi, UEFA'nın üzerinde çalıştığı diğer konular tartışmaya açılacak, 55 federasyonun görüşleri alınacak. Günlerimiz yoğun geçiyor.İstanbul çok önemli, büyük ve özellikleri olan bir şehir. Tarihi, dokusu, insanların misafirperverliği, otellerimizin kalitesi, havaalanımızın büyüklüğü, Türk Hava Yolları'nın (THY) tüm şehirlere direkt uçma imkanının olması İstanbul'u çok cazip kılıyor ve herkesin çok arzulu gelmek istediği bir şehir. Beklentiler çok yüksek, inşallah biz de bu finalde en iyi şekilde misafirperverliğimizi ve ev sahipliğimizi yapmış oluruz, unutulmaz bir final olur" diye konuştu."KURA BİRAZ ŞANSA BAĞLI "Azerbaycan'ın Türkiye'nin Bakü'de oynamasını çok arzuladığını tekrarlayan Servet Yardımcı, "Türkiye'yi ev sahibi olarak değerlendiriyorlar. Bizim için bu da önemli fakat diğer gruplar da bizim için önemli. Bizim için fark etmez, kura biraz şansa bağlı ama Bakü de olabilir, Münih, Budapeşte, Amsterdam, Bükreş de tercihimizde. Özellikle Dublin, Bilbao biraz ters kalır diye düşünüyoruz. Fakat Londra, Glasgow da olabilir, hayırlısı olsun" şeklinde konuştu." 'FRANSA; AMAN AMAN, BİZ TÜRKİYE İLE AYNI GRUBA DÜŞMEK İSTEMİYORUZ' DEDİ"Servet Yardımcı, sabah saatlerinde Fransa Federasyonu ile birlikte olduklarını aktararak, "Özellikle bu konuyu konuştuk. Bize 'aman aman, biz Türkiye ile aynı gruba düşmek istemiyoruz. Yeter, iki maç yaptık, ayrı gruplara düşelim' dediler. İzlanda ile son 3 turnuvada grup maçlarında hep aynı gruba düştük, belli olmaz, onlar bizim kaderimiz. Devamlı İzlanda ile oynuyoruz, her kura çekiminde İzlanda bizim grubumuzda oluyor. Hayırlısı" dedi."FRANSA'DA OLDUĞU GİBİ AVRUPA'DAKİ MAÇLARDA STADIN BÜYÜK KISMININ TÜRK SEYİRCİDEN OLUŞACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"Taraftarların bilet alma işlemlerinni kura çekiminden bir hafta sonra başlaması ile iligil konuşan Servet Yardımcı, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Bu 12 şehir stadyumlarının kapasiteleri farklı, herhalde 35 binden 80 bine kadar çıkıyor, diğer statlarla beraber. Muhtemelen 5 bin ile 12 bin seyirci kapasitesi ayrılmış olacak bizlere, yani oynayan takımlara. Dolayısıyla bu statlarda maksimum 12 bin, minimum 5 bin Türk seyirci olacaktır. Bizlerin, bize ayrılan yerlerin dışında dışarıdan bilet almak isteyen Türk seyircileri olacaktır. Fransa'da olduğu gibi Avrupa'daki maçlarda stadın büyük kısmının Türk seyirciden oluşacağını düşünüyoruz" diye konuştu."UEFA'NIN ASKER SELAMI SORUŞTURMASINI AKİNEN TAKİP EDİYORUZ"Servet Yardımcı, UEFA'nın Türk futbolculara başlattığı asker selam soruşturması hakkında ise şöyle konuştu: "Süreç şu anda çok yakinen takip ettiğimiz bir süreç. İşin üzerindeyiz ve bu soruşturmanın niye açıldığını, buradaki kötü niyetin art niyetin yanlış olduğu biz savunmamızda en iyi şekilde anlatacağız. Bu selamı niye verdiğimizi ve bu selamın anlamını Avrupalı dostlarımıza anlatacağız. Bu süreci de başarıyla sonuçlandırmış olacağımıza yürekten inanıyorum."

