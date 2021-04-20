Servet Yardımcı'dan UEFA yönetim kuruluna yeniden seçilmesiyle ilgili açıklama Açıklaması
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Servet Yardımcı'dan UEFA yönetim kuruluna yeniden seçilmesiyle ilgili açıklama Açıklaması

Servet Yardımcı'dan UEFA yönetim kuruluna yeniden seçilmesiyle ilgili açıklama Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

UEFA yönetim kurulu üyeliğine yeniden seçilen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, sonucun kendisi ve Türkiye için gurur verici olduğunu söyledi.

UEFA yönetim kurulu üyeliğine yeniden seçilen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, sonucun kendisi ve Türkiye için gurur verici olduğunu söyledi.

Yardımcı, TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamasında, UEFA'da ikinci kez yönetim kurulu üyeliğine seçilmesinin Türkiye'nin gücünün göstergesi olduğunu belirterek, "Türkiye için, federasyonumuz için çalışmalarıma devam edecek olmam beni ayrıca sevindiriyor." dedi.

Servet Yardımcı, 4 sene boyunca UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile çok uyumlu çalıştıklarını ve başarılı bir dönem geçirdiklerini vurgulayarak, "Sayın Ceferin'in bu süreçte Türkiye ve Türk futboluna olan bakışı herkesin malumudur. Ülkemizde önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Sayın Ceferin'e desteği ve güveninden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Gelecek 4 sene boyunca UEFA'daki çalışmalarına devam ederken, önemli görevlerde bulunmak ve Türkiye'yi temsil etmek istediğini kaydeden Yardımcı, "Başta Federasyon Başkanımız Sayın Nihat Özdemir'e, TFF yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma ve güvenleriyle beni onurlandıran UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile UEFA yönetim kurulu üyeleri ve tüm ülke federasyonlarına destekleri için teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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