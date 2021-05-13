Servet Yardımcı'dan Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınmasıyla ilgili açıklama Açıklaması
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Servet Yardımcı'dan Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınmasıyla ilgili açıklama Açıklaması

Servet Yardımcı'dan Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınmasıyla ilgili açıklama Açıklaması
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, UEFA'nın 2021 Şampiyonlar Ligi Finali'nin İstanbul'dan Portekiz'in Porto kentine alma kararı nedeniyle UEFA Başkanı Ceferin'in üzüntülerini kendilerine ilettiğini belirterek, "UEFA, çok yakın...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, UEFA'nın 2021 Şampiyonlar Ligi Finali'nin İstanbul'dan Portekiz'in Porto kentine alma kararı nedeniyle UEFA Başkanı Ceferin'in üzüntülerini kendilerine ilettiğini belirterek, "UEFA, çok yakın zamanda, Şampiyonlar Ligi finali dahil olmak üzere, farklı organizasyonların İstanbul'da düzenlenmesi yönündeki kararını açıklayacaktır." dedi.

Servet Yardımcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TFF'nin 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ni düzenleme hakkının İstanbul'a verildiği Mayıs 2018'den itibaren, bu karşılaşmanın organizasyonuna ilişkin tüm hazırlıklarını uluslararası, ulusal ve yerel makamlarla büyük bir titizlik içinde yürüttüğünü hatırlatarak, "TFF olarak maçın oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki kapsamlı yenileme işlemlerini özverili çalışmalar sonunda kusursuz bir biçimde tamamladık ve ülkemizin en büyük stadını yeni yüzüyle bu önemli karşılaşmaya hazır hale getirdik. Ayrıca, final maçının takımlar, oyuncular, taraftarlar ve görevliler için sağlıklı ve güvenli bir ortamda yapılmasını sağlamak için her türlü gayret gösterildi. Bu çabalar organizasyonun son detaylarını görüşmek üzere İstanbul'a gelen UEFA ve finalist takımların yetkilileri tarafından takdirle karşılandı." ifadelerini kullandı.

"Salgınla mücadeleye karşı hükümetimizin aldığı tam kapanma kararıyla birlikte Türkiye'deki vaka sayısında çok hızlı bir düşüş yaşandığı dönemde, Birleşik Krallık hükümeti ülkemizle ilgili zamanlaması manidar sayılabilecek kırmızı liste kararı aldı." sözlerini kullanan Yardımcı, "Bu karar nedeniyle, İngiltere'den İstanbul'a taraftarların gelişlerinde problemler yaşanacaktı. Ayrıca, takımların ülkelerine dönüşlerinde karantinaya girme zorunluluğu nedeniyle Euro 2020 öncesi büyük güçlüklerle karşılaşacaklarını gördük." şeklinde konuştu.

Futbolseverlerin futbolun en büyük paydaşlarından biri olduğuna dikkat çeken Yardımcı, şöyle konuştu:

"Chelsea ve Manchester City kulüplerini ve onların taraftarlarını şehrimizde ağırlayıp Şampiyonlar Ligi sezonunu muhteşem bir finalle kapatmaya hazırdık. Bizim hayalimiz hep 2005 finali gibi, 70 bin kişinin tribünlerde olduğu unutulmaz bir finaldi. İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi Finali ev sahipliğinin üst üste iki yıl ertelenmesi nedeniyle herkes üzüntülü. UEFA Başkanı Ceferin de üzüntülerini ve Türkiye'ye bu süreçteki yaklaşımları nedeniyle minnettarlığını dile getirdi. TFF olarak UEFA ile görüşmelerimize devam ediyoruz. UEFA, çok yakın zamanda, Şampiyonlar Ligi finali dahil olmak üzere, farklı organizasyonların İstanbul'da düzenlenmesi yönündeki kararını açıklayacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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