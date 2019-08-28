Servet Kabaklı vefatının 4. yılında anıldı

28.08.2019 13:30

Gazeteci yazar Servet Kabaklı, vefatının 4. yılında Eyüp Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Kabaklı'nın Türk ve Doğu Türkistan bayrakları asılı kabrinin başında Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından başlayan anma törenine, edebiyat dünyasından yazar ve şairlerin yanı sıra Kabaklı'nın ailesi ve yakın dostları katıldı.

Törende konuşan Türk Edebiyatı Vakfı Başkanı Serhat Kabaklı, "Servet Kabaklı'nın, Türk içtimai hayatı içerisindeki yerini değerlendirme durumu bende değil. Onu insanlar değerlendirir ama bir aile ferdi olarak yokluğunu çok büyük ölçüde hissediyoruz. Yaptıklarıyla gurur duyuyor, yapmak istediklerini de tamamlamak için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Servet Kabaklı'nın oğlu Burak Kabaklı da katılımcılara teşekkür ederek, "Bugün aramızdan ayrılışının 4.yılında rahmetli babam Servet Kabaklı'yı mezarı başında andık. Kendisi vakıf bir insandı. Onun bayrağı bıraktığı yerden biz devam ettirmeye çalışacağız inşallah." diye konuştu.

Türk Edebiyatı Vakfı üyesi İsa Kocakaplan ise Servet Kabaklı'ının Doğu Türkistan için yaptığı işlere işaret ederek şunları kaydetti:

"Servet'le ilgili olarak söylemek istediğim özel bir şey var. Bugün, Doğu Türkistan adını andığımız zaman, Çin'den büyük bir tepki görüyoruz. Servet Kabaklı, bunu rahmetli İsa Yusuf Alptekin sağ iken sürekli yaptı. Sürekli Doğu Türkistan'ı gündemde tuttu. İşte Doğu Türkistan bayrağı, gök bayrak orada dalgalanıyor. Yani İslam dünyasında zulümler var. Fakat, Doğu Türkistanlıların gördüğü zulmü hiçbir İslam ülkesi görmedi ve onların maruz kaldığı sessizliğe hiçbir İslam ülkesi maruz kalmadı. Bu bakımdan Servet hiçbir şey yapmamış olsa bile, Doğu Türkistan davasını ayakta tutması, İsa Yusuf Bey'in yanında durması, rahmetli Turgut Özer ile onu sık sık görüştürmesi, her platforma taşıması onun ahireti için yeter de artar. Hepsine Allah rahmet eylesin."

Servet Kabaklı için saat 18.00'de Sultanahmet'teki Türkistan Aşevi'nde mevlid okutulacak.

Servet Kabaklı

Elazığ'da 13 Mart 1956'da Elazığ'da dünyaya gelen Servet Kabaklı, ilk, orta ve lise tahsilini Elazığ'da tamamladı.

Üniversite öğrenimine 1975'te Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde başlayan Kabaklı, daha sonra nakil yaptırdığı Fırat Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden 1981 yılında mezun oldu.

Gazeteciliğe 1976'da Tercüman gazetesinin Elazığ muhabiri olarak başladı. Üniversite eğitiminin ardından İstanbul'da gazeteciliğe devam eden Kabaklı, Türk dünyası, özellikle de Doğu Türkistan konusundaki çalışmalarıyla kamuoyuna ışık tuttu.

Doğu Türkistan dışında bütün Türk illerini dolaşan Kabaklı, ilk olarak 1982 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından röportaj ve seri röportaj dalında "yılın gazetecisi" seçildi. Daha sonraki yıllarda Türk Basın Birliği ile birlikte birçok mesleki ve sosyal kuruluş tarafından "Yılın Gazetecisi" ödülüne layık görüldü.

Uzun yıllar Tercüman ve Türkiye gazetelerinde yazarlık ve yöneticilik de yapan Kabaklı, aynı zamanda Türk Edebiyatı Vakfı Başkanı ve Yeniçağ Gazetesi yazarıydı.

Kaynak: AA