- Servet değerindeki tespihlere Babalar Günü rağbeti
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- Servet değerindeki tespihlere Babalar Günü rağbeti

- Servet değerindeki tespihlere Babalar Günü rağbeti Mardin'de Babalar Günü dolayısıyla babalarına hediye almak isteyenler, servet değerindeki tespihlere yoğun ilgi gösterdi.

21.06.2020 16:10 | Son Güncelleme: 21.06.2020 16:15

- Servet değerindeki tespihlere Babalar Günü rağbeti

MARDİN - Mardin'de Babalar Günü dolayısıyla babalarına hediye almak isteyenler, servet değerindeki tespihlere yoğun ilgi gösterdi.

Mardin'de Babalar Günü medeniyle babalarına hediye almak isteyen vatandaşlar, tespihçilerin yolunu tuttu. Müşteriler kehribar, sıkma kehribar ve Osmanlı kehribarına yoğun ilgi gösterdi.

Gümüş ve tespih satışı yapan Eyyüp Altun, Babalar Gününde en çok tespih satışı yaptıklarını söyledi. Altun, "Servet değerindeki kehribar ve gümüş tespihler Babalar Gününde bayağı rağbet görüp satıldı. Bugün gelen müşterilerimiz genelde babalarına tespih aldılar. Mardin'de 7'den 70'e tespih aşkı olduğu için herkes seviyor ve sevdiklerine alıyor" dedi.

iş yerindeki en pahalı tespihin 300 bin liralık Osmanlı sıkma kehribarı olduğu öğrenildi.

- Servet değerindeki tespihlere Babalar Günü rağbeti

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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