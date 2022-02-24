Server Yaşam Vakfı'nın "Okuyan Genç Yarışması"na başvurular başladı

Server Yaşam Vakfı tarafından liseli gençlerin nitelikli kitapları müzakere ederek okumalarını sağlamak amacıyla düzenlenen "Okuyan Genç Yarışması"nın kayıtları başladı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Server Yaşam Vakfı, Server Gençlik ile Server Genç Hanımlar iş birliğinde düzenlenen, liseli gençlerin 5 kişilik takımlar halinde katılacakları yarışma 4 ay sürecek.

Okuma gruplarının farklı sınıf düzeyinden, okullardan ve illerden oluşabileceği yarışmada her bir kitap için 1 ay süre verilecek. Her ay okunacak kitap ile ilgili "Kahoot" yarışması, örnek soru paylaşımı, kitaptan cümle ve paragraf paylaşımı ile okur-yazar buluşması etkinliklerinin yapılması planlanıyor.

Kayıtlar, 20 Mart'ta sona erecek

Yarışmaya, 20 Mart'ta kadar "Okuyan Genç" internet sitesi üzerinden kayıt yapılabilecek. Bunun yanında kişiler takım oluşturmak istediği arkadaşına link göndererek onun da kaydolmasını sağlayabilecek.

Yarışmaya katılanlar 4 ay süresince İskender Pala'nın "İki Dirhem Bir Çekirdek", Yasin Ramazan'ın "Düşün! Birde Sağlıklı Düşün", Mecit Ömür Öztürk'ün "Dervişin Teselli Koleksiyonu" ve Sezai Karakoç'un "Diriliş Neslinin Amentüsü" kitaplarını okuyacak.

Seçilirken uzman kişi ve akademisyenlerin tavsiyelerinden faydalanılan kitaplar, çevrim içi satış mağazalarında ve kitapçılardan temin edilebilecek.

Yarışma kapsamındaki sınavda, çoktan seçmeli, 5 şıklı 25 soru sorulacak ve her soruya 72 saniye toplam 30 dakika zaman verilecek.

Yarışmacılar sorulara, sınavdan sonra paylaşılacak bir form ile 24 saat içinde itiraz edilebilecek. Sonuçlar, sınavdan sonra 10 gün içinde ilan edilecek.

Birinci sınav 9 Nisan'da, ikinci sınav 14 Mayıs'ta, üçüncü sınav 18 Haziran'da, dördüncü sınav ise 23 Temmuz'da yapılacak.

İlk 3 ay sonunda en yüksek puanı alan 20 takım 4. ay (final) aşamasına katılmaya hak kazanacak. Final liginin puanlaması çoktan seçmeli sınav ve kitap tanıtım videosu ile yapılacak.

"Takımınla oku, ödül kazan"

Yarışma kapsamında ilk 3 ay birinci olan takıma 1250 lira, ikinci takıma 750 lira, üçüncü takıma ise 500 lira ödül verilecek. Bunların yanı sıra kitap içeriğinden yapılacak etkinliklerde dereceye girenlere de sürpriz ödüller sunulacak.

Ayrıca yarışma sonunda bireysel ödül olarak birinciye 3 bin, ikinciye 2 bin, üçüncüye ise 1000 lira ödül verilecek.

Birinci olan her bir takıma toplam 5 bin lira, ikinci takıma toplam 3 bin lira, üçüncü takıma ise toplamda 2 bin lira hediye edilecek.

Yarışma ile ilgili detaylı bilgi almak için "https://okuyangenc.com/" internet sitesi ziyaret edilebilecek.