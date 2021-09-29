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Server Hanımlar Vakfından Mevlit Kandili programı

AA / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel
Server Hanımlar Vakfından Mevlit Kandili programı

Server Hanımlar Vakfınca bu yıl 10'uncusu düzenlenen "8 Milyar Salavat" Kampanyası kapsamında okunan salavatlar, Mevlit Kandili'nde yapılacak duayla Hazreti Muhammed'in ruhuna hediye edilecek.

Server Hanımlar Vakfınca bu yıl 10'uncusu düzenlenen "8 Milyar Salavat" Kampanyası kapsamında okunan salavatlar, Mevlit Kandili'nde yapılacak duayla Hazreti Muhammed'in ruhuna hediye edilecek.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Hz. Muhammed'in dünyaya teşriflerinin yıl dönümünde idrak edilen Mevlit Kandili vesilesiyle 8 milyar insanlık adına salavat-ı şerife getirilmesinin hedeflendiği "8 Milyar Salavat" kampanyasına bu yıl da yoğun ilgi gösteriliyor.

"Dünyada yaşayan insanlar adına dünyanın her yerinden salavat gönderenlere sen de katıl" çağrısıyla bu yıl 10'uncusu düzenlenen kampanyada, geçen yıllarda olduğu gibi 8 milyar salavat hedefinin aşılması bekleniyor.

Yaşam tarzıyla ve hayat nizamıyla tüm insanlığa rehberlik eden Hz. Muhammed'e duyulan sevginin, vefanın ve ümmet olma bilincinin gelecek nesillere aktarılmasının hedeflendiği kampanya kapsamında, Mevlit Kandili'ne kadar salavat-ı şerifeler getirilecek.

Dünya üzerinde yaşayan her bir insan adına okunacak salavat-ı şerifeler, 17 Ekim akşamı Hz. Muhammed'in ruhaniyetine hediye edilecek.

Kampanyayla ilgili "www.8milyarsalavat.com" internet sitesinden ve "8 Milyar Salavat" mobil uygulaması üzerinden bilgi alınabiliyor.

AA / Zeynep Rakipoğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Server Hanımlar Vakfından Mevlit Kandili programı - Haberler
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