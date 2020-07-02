Server Gençlik'ten çocuklara "Online Yaz Okulu" programı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Server Gençlik'ten çocuklara "Online Yaz Okulu" programı

Server Gençlik ve Server Genç Hanımlar tarafından Türkiye'nin 81 ilindeki gönüllülerce ücretsiz hayata geçirilen "Online Yaz Okulum" projesi kapsamında, çocukların kişisel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak hedefleniyor.

Server Gençlik'ten çocuklara
02.07.2020 15:43 | Son Güncelleme: 02.07.2020 15:46

Server Gençlik ve Server Genç Hanımlar tarafından Türkiye'nin 81 ilindeki gönüllülerce ücretsiz hayata geçirilen "Online Yaz Okulum" projesi kapsamında, çocukların kişisel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak hedefleniyor.

Server Gençlik'ten yapılan açıklamaya göre proje, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 7 kişilik sanal sınıflarda başlayacak. Her sınıfın başında bir eğitimci olacak.

Hem eğlenip hem de öğrenerek çocukların en güzel şekilde vakit geçirmesi amacıyla hazırlanan organizasyon, 6 Temmuz'da başlayıp 24 Temmuz'da sona erecek.

"Eğlenerek Öğreniyorum" sloganıyla yola çıkan projeyle 8-13 yaş arası çocukların varoluş gayesini kavramalarını sağlamak, tamamlayıcı eğitim ve etkinliklerle kişisel, sosyal ve karakter gelişimlerine katkıda bulunmak amaçlanıyor.

Kur'an-ı Kerim, Güzel Ahlak, Yaşayan Kılavuz, Yaşam Becerileri, Dijital Ahlak, Sağlıklı Yaşam, 1 İcat 1 Mucit, Fikir Önderleri derslerinin yanı sıra eğlenceli etkinlik ve yarışmaların da yer aldığı içerikler, hafta içi her gün 10.00-13.00 saatleri arasında 3 ders olarak uygulanacak.

"Yaz Okulum" projesiyle ilgili tüm süreç, otomasyon üzerinden açılan kişisel sayfadan takip edilebilecek.

Çocuklar, "www.yazokulum.org" adresinden 3 Temmuz'a kadar başvuru formunu doldurarak yaz okulu eğitimlerine katılabilecek.

Projeye katılmaya hak kazanan ve otomasyon üzerinde bireysel takip sayfası açılan çocuklar, derslere katılım ve başarı durumlarına göre puan kazanacak.

Asıl ödüllerin ebeveynler tarafından verilmesinin benimsendiği yarışmada, proje paydaşı kulüpler de kendi illerinden katılımcılara hediye verebilecek.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuk öldürülen dedesinin göğsüne oturdu Haber
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuk öldürülen dedesinin göğsüne oturdu
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı Haber
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek Haber
Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek
İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu Haber
İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu
'Kilolusun' diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi Haber
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı Haber
Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı
Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor
Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor
Medipol Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'la ilk görüşmeyi yaptı
Medipol Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'la ilk görüşmeyi yaptı
Genç Parti'nin yeni Genel Başkanı Murat Hakan Uzan oldu
Genç Parti'nin yeni Genel Başkanı Murat Hakan Uzan oldu
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
Berat Albayrak ve eşine ahlak dışı saldırıda bulunan şahıslardan ikisi tutuklandı
Berat Albayrak ve eşine ahlak dışı saldırıda bulunan şahıslardan ikisi tutuklandı
Botsvana'da iki ay içerisinde 350 fil gizemli bir şekilde öldü
Botsvana'da iki ay içerisinde 350 fil gizemli bir şekilde öldü
Yıldız Tilbe'den güldüren kedi isyanı: Namussuz kedi Sezen Aksu'nun koynunda uyudu
Yıldız Tilbe'den güldüren kedi isyanı: Namussuz kedi Sezen Aksu'nun koynunda uyudu
Gaziantep FK futbolcusu Twumasi, sözleşmesi bittiği gerekçesiyle izinsiz olarak takımdan ayrıldı
Gaziantep FK futbolcusu Twumasi, sözleşmesi bittiği gerekçesiyle izinsiz olarak takımdan ayrıldı
Türkiye'nin domates üretim merkezi olan Bursa'nın ovalarında ürünler kurudu, bu yıl salça fiyatları tavan yapacak
Türkiye'nin domates üretim merkezi olan Bursa'nın ovalarında ürünler kurudu, bu yıl salça fiyatları tavan...
Bakan Koca salgında örnek olan 5 ilimizi açıklamıştı! İşte kentlerin koronavirüs yoğunluk haritası
Bakan Koca salgında örnek olan 5 ilimizi açıklamıştı! İşte kentlerin koronavirüs yoğunluk haritası
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı
Bakan Koca, Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili ilk kez konuştu
Bakan Koca, Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili ilk kez konuştu
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gönderme: Dizi izleyip film çeviredursunlar, biz tarih yazmaya devam edeceğiz
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gönderme: Dizi izleyip film çeviredursunlar, biz tarih yazmaya devam...
Ahmet Bulut'tan Arda Turan transferi için çarpıcı açıklama: Yurt dışından 1-2 kulüple görüşüyoruz
Ahmet Bulut'tan Arda Turan transferi için çarpıcı açıklama: Yurt dışından 1-2 kulüple görüşüyoruz
Son Dakika: Ankara'da vaka sayılarındaki artış sebebiyle toplantı ve gösteri yürüyüşü 15 gün süreyle kısıtlandı
Son Dakika: Ankara'da vaka sayılarındaki artış sebebiyle toplantı ve gösteri yürüyüşü 15 gün süreyle kısıtlandı
Ünlü golfçü Ian Poulter, gaz çıkarırken kameralara böyle yakalandı
Ünlü golfçü Ian Poulter, gaz çıkarırken kameralara böyle yakalandı
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Marmara Bölgesi, 1 hafta boyunca sıcak havanın etkisinde olacak
Marmara Bölgesi, 1 hafta boyunca sıcak havanın etkisinde olacak
ABD'de koronavirüs aşı adayının birinci aşama klinik denemeleri olumlu sonuçlandı
ABD'de koronavirüs aşı adayının birinci aşama klinik denemeleri olumlu sonuçlandı
Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil hislerle yapılır
Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil...
Danimarka Kupası finali, taraftarların sosyal mesafeye uymaması nedeniyle 14 dakika durdu
Danimarka Kupası finali, taraftarların sosyal mesafeye uymaması nedeniyle 14 dakika durdu
Son Dakika: AK Parti'den ABD'nin Ayasofya çağrısına yanıt: Dışarıdan birilerinin tavsiye ve çağrılarına ihtiyacımız yoktur
Son Dakika: AK Parti'den ABD'nin Ayasofya çağrısına yanıt: Dışarıdan birilerinin tavsiye ve çağrılarına...
Sıla Gençoğlu'ndan Ozan Güven'den şiddet gördüğünü söyleyen Deniz Bulutsuz'a destek
Sıla Gençoğlu'ndan Ozan Güven'den şiddet gördüğünü söyleyen Deniz Bulutsuz'a destek
Almanya'nın Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısı, yakınlarını ziyaret etmek isteyenleri kapsamıyor
Almanya'nın Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısı, yakınlarını ziyaret etmek isteyenleri kapsamıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Özgür Özel Saruhan Oluç Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Kenan Doğulu Demet Özdemir Gonca Vuslateri
Spor Ali Koç Rıza Çalımbay Ali Palabıyık Sergen Yalçın Zeljko Obradovic
Daha Fazla Temmuz Ankara Ak Parti Futbolcu
Şu an buradasınız: Server Gençlik'ten çocuklara "Online Yaz Okulu" programı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.7.2020 16:21:00. #1.14#
title